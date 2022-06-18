大陸618今年「靜悄悄」　疫情、封城令消費者「理智縮手」

▲618購物節啟動，快遞物流包裹大增。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

「618購物節」是中國大陸電商平台每年的大活動，但今年卻顯得格外「靜悄悄」。對此，大陸的專家認為，前一波疫情影響了消費者的購物習慣，現在的消費者越來越理性，相比往年是回歸到一種基礎行、生存型的消費，享樂型的消費相對來說受到了抑制。

根據《新浪財經》報導，中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江表示，過去每年的618或是雙11，很多促銷活動常要集中到半夜某個時間點去支付，且規則複雜，實際上是為了營造一種氛圍，刻意追求一些數據，今年有個明顯變化是，商家越來越規範，消費者也越來越理性，「尤其是疫情之後，大家更傾向於生存性消費和生活必需品的消費。」

復旦大學管理學院市場營銷學系教授蔣青雲也認為，今年在新冠疫情背景下的618消費，相比往年是回歸到一些基礎型、生存型的消費，享樂型的消費相對來說受到了抑制，很大程度上「回歸價值需求」。

對於今年下半年會不會出現「報復性消費」，蔣青雲分析，在部分細分市場會有所恢復，細分市場下存在兩極分化，有些人的收入、消費沒受到疫情影響，他們依然會比較正常地消費，甚至消費升級；但對很多人來講，隨著所在企業受到疫情影響，收入受到一定限制，其消費需求可能主要關注在日常生活方面。

京東可以說是「618購物節」的發起方，京東集團副總裁、京東零售集團大商超全渠道事業群總裁劉利振表示，今年的618大促確實跟往年有比較大的變化，是因為今年疫情反反覆覆，大家的生活都受到比較大的影響，所以，消費者有一些消費需求是被抑制的，這是跟往年不一樣的地方。

劉利振指出，促銷產品上也有了很大的變化，消費者在電商平台上購物，往年對促銷形式有特別多的抱怨，今年開始京東推行促銷簡單化，讓消費者能夠非常清楚地看到商品的底價。

劉利振還說，今年因受疫情影響，商家經營碰到一定困難，平台在今年給商家提出了非常多的舉措，一方面是在供應鏈上做改善；另一方面針對中小商家做了30多項政策扶持，最大化地幫助中小商家降本增效。

網路上也有許多關於「今年618靜悄悄」「今年618沒動靜」的討論，許多大陸網友都說，受前一波疫情的影響，經濟狀況不如往年，根本沒錢消費，「封城丟了工作，活著就很辛苦，還購物？」「口袋裡都沒錢了，想買什麼都買不起。」「現在疫情大環境工資下調、失業各種情況出現，消費者手裡沒那麼多錢，也就不會衝動消費。一般大促（銷）也就只會囤自己需要的東西。」

就算是經濟狀況未受影響的網友，也對未來充滿擔憂，寧願少消費一點，多留一點現金，「疫情說來就來，誰敢大手大腳花錢？放身上最保險。」「沒錢消費，有錢也不敢消費，誰知道疫情來了又封到哪月哪天。」「大環境不好，大家對支出越來越敏感，不像過去狂熱了。」

▼大陸網友討論今年618購物節「靜悄悄」的原因。（圖／翻攝36氪）

