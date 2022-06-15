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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹欠款961萬挨告　中信銀前董座衰捲「毀損債權」

▲▼中國信託銀行董事長童兆勤。（圖／本報資料照）

▲中國信託銀行前董事長童兆勤無端捲酒店妹的債務官司，檢察官調查後不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

葉姓男子不滿羅姓酒店妹過去以家人急用等理由，借款961萬元，結果都拿去放定存升息，葉男不滿羅女找酒店幹部製造假債權阻撓，尤其法院查封羅女的中信銀戶頭後，羅女仍能自由存取上千萬元，葉男控告當年中信銀董事長童兆勤和承辦員等人涉嫌毀損債權，羅女則涉嫌偽證罪，台北地檢署15日處分5名被告全部不起訴。

葉男提告指控，他在2015、2016年與羅女交往期間，羅女先後以積欠信用卡費、酒店欠債、需要過年家用及手術費用為由借款，葉男基於信任，陸續借了961萬元給羅女，事後才發現，其中951萬元被羅女拆開放進定存孳息，葉男發現受騙後，從2016年4月開始循司法途徑追討債務。

沒想到，就在葉男聲請強制執行羅女名下財產時，突然冒出1名陳姓男子，聲稱擁有羅女3千萬元債務，因此取得較高的財產分配，葉男質疑羅女和陳男製造假債權，但羅女證稱的確因為酒客欠錢時，酒店會優先向酒女索討消費，再由酒女去找酒客算帳，羅女因此向陳男借了不少錢，法院相信陳男握有的3千萬元債權屬實。

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲酒店妹被控借款近千萬元後，用製造假債權等方式躲債，檢察官都處分不起訴。（示意圖／Pakutaso）

葉男白跑幾趟法院，卻只追回幾10萬元的欠款，憤而控告羅女和陳男毀損債權，檢察官處分不起訴確定後，葉男聲請交付法院審判也遭駁回，只好另尋管道為自己討公道。

葉男發現，他在2016年4月22日，順利扣押到羅女名下的中國信託銀行帳戶50萬元，羅女曾嘗試性地存款100元，接著順利提領出來，之後羅女就陸續解除先前定存，分17次共領出上千萬元，葉男認為銀行沒有確實查扣帳戶，害他損失追回債務的權利。

當年的中信銀董事長童兆勤和郭姓承辦人員，以及疑似幫忙提領的羅女母親、前夫都被葉男控告涉嫌毀損債權，另外羅女則挨告偽證罪。

檢察官調查則認為，法院執行假扣的時候，當然以查封當下的財產為準，當時還不存在的財產，當然不在查封效力範圍內，因此認為童兆勤等人毀損債權罪嫌不足，至於羅女對於積欠陳男債務的證詞，也已由法院在民事判決調查屬實，因此將羅女、童男等5人全部不起訴。

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