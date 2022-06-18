快訊／本土死亡「累積破5千人」　4196人都是在今年喪生

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎死亡累計死亡人數破5000大關，依據指揮中心統計，自2020年起新冠肺炎累計奪走5049人命，除了15例境外移入外，其餘都是本土案例。而在本土5034例死亡個案中，其中4196例在今年死亡，佔比達83%。

全台疫情緩降，中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增5萬3643例本土個案；另確診個案中新增402例中重症、181例死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日本土疫情比昨日下降2.8%，病例最多的台中市、高雄市也降到8千例以下，整體趨勢來看，中南部均呈緩降情形，專責與負壓病房的空床率也有回升趨勢，除了南區依然在32.4%外，中區、高屏區、東區都有4成以上。

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▲指揮中心6/18公布新增本土個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計12,692,040例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,443,761例排除)，其中3,244,453例確診，分別為13,748例境外移入、3,230,651例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,049例COVID-19死亡病例，其中5,034例本土，個案居住縣市分布為新北市1,474例、臺北市813例、臺中市410例、桃園市377例、高雄市370例、臺南市275例、彰化縣209例、屏東縣169例、基隆市147例、宜蘭縣116例、南投縣105例、雲林縣96例、花蓮縣76例、嘉義縣75例、新竹縣72例、臺東縣及苗栗縣各68例、嘉義市58例、新竹市41例、金門縣10例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲最新本土病例分析，今年已有7196人死亡。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布醫療資源最新統計。（圖／指揮中心提供）