輪胎行縱火滅門害8死！陳彥翔拔管甦醒了　仍無法做筆錄原因曝

▲新竹市東大路輪胎行火警，陳彥翔縱火今拔管甦醒了。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

新竹市東大路「正義輪胎行」孽子縱火釀成8死慘劇，而縱火的陳彥翔自己也因此吸入火場濃煙，身上意有多處燒燙傷情形，經入院插管治療後也在18日拔管甦醒，不過目前人仍在加護病房觀察中，尚無法順利說話製作筆錄。警方也將待醫院認定陳可順利出院時，對其製作筆錄。

回顧整起事件，30歲的陳彥翔15日晚間僅因金錢糾紛與父母發生爭吵，竟憤而出門購買汽油，在自家潑灑汽油後點燃，火勢瞬間一發不可收拾，造成一家8口包含自己妻子和3個小孩在內，通通葬身火窟。

由於火勢猛烈，加上輪胎行為鐵皮屋住宅，火勢迅速延燒，8人遺體被發現時均已碳化，檢方也委任法醫研究所進行DNA比對，並已在17日結果出爐，確認8人身分無誤，檢方也將在後續開立死亡證明書，以利後事進行。

而縱火的次子陳彥翔送醫時自稱，原本只是想嚇嚇爸爸，但沒想到潑灑汽油後在爭執中不慎掉落打火機點燃起火。對此陳父直接打臉，表示陳彥翔在案發前跟他吵完架就衝出去買汽油，回來在一樓灑完就用打火機點燃衛生紙丟在地上，一樓瞬間就陷入火海。這時屋內的大人馬上衝上二樓救小孩，但不久就嗆昏被燒死。

▲輪胎行老闆與大兒子。（圖／記者蔡文淵攝）



此外，火災過後輪胎行僅剩一片殘骸廢墟，市府單位為避免意外發生，已在外築起鐵皮圍牆，避免民眾進入，後續也將代為拆除。

慘案發生至今，17日起也陸續有民眾到場獻花悼念，願罹難者能夠安息，現場除擺滿花束外，民眾更帶來糖果、巧克力與玩偶等物，以此悼念來不及長大的4名孩童。

▲慘案發生後，有民眾到門口送花悼念逝者。（圖／記者陳凱力翻攝）