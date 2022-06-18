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社會 社會焦點 保障人權

輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃　悼念來不及長大的孩子

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路「正義輪胎行」孽子縱火釀成8死慘劇，消息曝光後引起全台輿論譁然，今(18日)輪胎行外排滿民眾送來的鮮花，粗估至少有逾50束，還有人準備糖果、巧克力、小熊娃娃，哀悼4個來不及長大的無辜孩童。

▲▼新竹東大路輪胎行縱火8死，民眾到門口送花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲輪胎行外排滿花束。（圖／記者陳凱力攝）

輪胎行次子陳彥翔(31歲)因經濟問題而與家人爆發糾紛，15日晚間10時許潑灑汽油縱火，將媽媽、妹妹、大嫂、妻子與3個親生孩子、以及大哥未滿1小的孩子共8人活活燒死，一家三代11口一夜之間只剩下3人，幾乎滅門。

目前輪胎行已燒成廢墟，外圍圍起鐵皮牆，後續將由市府代為拆除；縱火慘案曝光後，引起民眾高度關注，昨(17日)輪胎行門口陸續有民眾到場獻花哀悼，願逝者安息，離苦得樂、化作千風。今(18日)現場更擺滿花束，整齊沿著鐵皮圍牆一字排開，粗估至少逾50束，更寫下小卡片，表達對8名逝者的悼念，「揮別傷痛，你們已經到達更好的地方」、「不痛了，在天上要幸福，當美麗的天使，我們會記住你最美的樣子」、「和寶寶、家人安心地走，願你下一輩子能幸福！」

此外，還有人帶來糖果、巧克力、餅乾、小熊娃娃等物，悼念4個來不及長大的孩子，盼逝者安息，活下來的家人也能夠盡早撫平傷痛。

▼民眾送來糖果、巧克力、小熊悼念孩童。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火8死，民眾到門口送花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火8死，民眾到門口送花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火8死，民眾到門口送花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火8死，民眾到門口送花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹東大路輪胎行縱火8死，民眾到門口送花。（圖／記者陳凱力翻攝）

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