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逆子辯打火機不慎掉落燒死8親人　火調專家打臉：不可能！

▲新竹逆子辯稱打火機不慎掉落引燃，台中火調專家打臉不可能。（圖／ETtoday資料照）

▲新竹逆子辯稱打火機不慎掉落引燃，台中火調專家打臉不可能。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

新竹東大路輪胎行大火造成8死，縱火次子陳彥翔原本在醫院插管治療，上午已拔管人清醒，但還無法製作筆錄，至於陳嫌宣稱是打火機不小心掉落導致這起火災，台中消防局火災調查專家打臉表示，除非陳嫌的打火機是較高檔的掀蓋式，如果是必須用大姆指壓著才有火的廉價打火機，手一放開，火就滅了，怎會造成如此重大傷亡？

東大路正義輪胎行一家三代11口，因逆子陳彥翔的一把火，燒死8名親人，剩下陳父、因確診隔離的長子和他，陳彥翔在事發當下留在原地，身上有燒燙傷，他自稱跟家人起口角後就跑去買汽油回來潑灑。

陳彥翔自稱，他拿打火機出來原本只是想嚇嚇父親，但沒想到打火機不小心掉落點燃汽油引起，但這說詞不但被陳父打臉，台中資深火調專家也深不以為然。

火調專家表示，之前曾處理過縱火犯辯稱抽煙時，煙蒂不小心掉落汽油引燃，作為脫罪之詞，消防單位做了實驗，菸頭的微小火苗，無法引燃汽油；至於陳父表示，陳彥翔是以打火機點燃衛生紙後丟在地上引起，這是有可能的，因為衛生紙上的明火，確實足以引燃汽油。

但如果如陳彥翔辯稱，是打火機不小心掉落而引燃，就大大不可能了，因為一般廉價的、必須用手壓住才能點火的打火機，手一放開，火就滅了，即使打火機掉進汽油桶，也不會起火，不過，若是高檔掀蓋式打火機，手放開，火仍燒著，才有可能。

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