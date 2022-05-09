00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

▲主播戴立綱昨半夜經過台大急診部，感受到醫護的忙碌與量能的緊繃。（圖／翻攝自臉書／戴立綱，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

本土確診連11天破萬，如今醫療量能超緊繃，大票醫護沒日沒夜地支援前線。中視氣象主播戴立綱昨晚開車經過台大醫院急診部，目擊一台台排隊的救護車，和深夜中不停歇的叫號聲，不禁有感而發；對此，網友們也心疼不已，紛紛洗版感謝第一線人員的付出。

戴立綱凌晨2點多在臉書PO出照片，表示「00:30的台大醫院急診部，開車經過，看到救護車一台一台排隊進去，外面都是等候叫號的病患，深夜擴音器的叫號聲劃破寧靜夜晚，路邊垃圾桶也都封閉。」

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現場直擊後，他也忍不住感嘆，「醫療量能的超負荷，坐辦公室的官，一定不知道。醫護人員加油！願大家平安！」對於醫護們的奉獻，網友們鼻酸回應，「天佑台灣，醫護團隊辛苦了」、「願大家都能平安渡過疫情」、「醫護英雄們加油，辛苦了」、「早上也聽到很多救護車的聲音」、「怎麼變這樣？什麼超前部署啦，累垮的是醫療人員」。

還有人直言，「台灣人民在疫情期間，應該是全世界中最自律、自發性遵守規範的族群。可悲的是，這政府到底超前部署了什麼給台灣人民？感謝醫護們日夜辛苦！台灣人民多虧你們照顧！」

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