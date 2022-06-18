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長照風暴⋯你不孤單！漫畫家畫親身經歷　貼文觸及高達200萬次

▲▼作者米奧以第一人稱方式，將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

▲作者米奧以第一人稱方式，將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

高齡化長照、生離死別的沈重，讓照顧者的身心承受巨大壓力，作者米奧將自己的親身經歷畫成漫畫，在繪畫過程中除了療癒自我，也同步在粉絲團分享，觸及高達200萬次，引發眾多網友共鳴，如今作品也集結成圖文書《我是照顧者》，讓長照議題再度獲得關注。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會公布，目前台灣大約有76萬名失能、失智及身心障礙者，其中將近6成完全仰賴家庭照護，而照顧者中有7成以上都是女性，家庭照顧責任經常自然而然地落在女性身上，卻很少人重視這個問題。

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作者米奧以第一人稱方式，描繪照顧與生死離別的沉重話題。當她母親罹患癌症時，由於她的姊姊已經結婚成家，有小孩和家庭要照顧，「主要照顧者」的重擔落在她的身上，家中兩位哥哥則是從來置身事外。

▲▼作者米奧將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

▲▼作者米奧將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

▲▼作者米奧將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

▲▼作者米奧將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

她利用繪畫解開禁錮自己的悲傷盒子，一步步撫慰因為照顧壓力瀕臨身心崩潰，並找回「照顧」與「生活」之間的平衡，在療癒自己的同時，將畫作同步連載於個人粉絲專頁。

米奧透過親身經驗，分享「照顧責任分攤問題」、「如何面對生死離別」、應該「在父母健康時預做準備」等議題，給每位即將加入或正在經歷照顧旅程的人們一顆定心丸。

她提到，儘管這段為愛奉獻、漫漫無止境的旅程中，悲傷壓抑、疲憊不堪，甚至喪失自我，仍想用親身經歷告訴照顧者們──「你並不是一個人在奮戰」。當必須背負另一個人的餘生、全心照顧摯愛家人時，「也千萬不要忘記，要好好照顧自己」。《我是照顧者》由尖端出版發行。

▼《我是照顧者》部分內容試閱。（圖／尖端出版）

▲▼作者米奧將自己長照的親身經歷畫成漫畫《我是照顧者》，引發許多共鳴。（圖／尖端出版）

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