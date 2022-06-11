一刀刺腦爆頭亡！女亂刀砍死99歲老父　疑因安養院問題起殺機

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名99歲的老翁慘遭女兒殺害，女兒在犯案之後也選擇尋短，不過送醫後生命跡象穩定。而檢警初步相驗老翁遺體之後發現，死者的頭顱有一處刀子插入的傷口，初步認定是致命傷口造成失血過多身亡，不過詳細死因還是得等到解剖後才能夠確定。

這起案件就發生在10日晚間，一名63歲的婦人持刀殺死99歲父親，隨後尋短。結果妹妹回家之後發現兩個人都已經躺在血跡的床上，所以趕緊通報救護車來救人，姊姊被送往醫院生命跡象穩定，但是還是昏迷無法開口說話，而99歲的老父親則是明顯死亡，所以詳細的發生原因，還得等到姊姊清醒之後才能進一步詢問筆錄。

警方查訪附近鄰居得知，死者吳姓老翁退伍後曾經營麵攤，共有2子、2女，平日與無業的大女兒同住透天厝，二女兒已婚另住，吳翁這些年出現失智徵兆，大女兒想安排老父去住安養院，但吳翁不想去，不排除兩又是因為是否要去養老院起爭執，導致女兒行兇砍死父親後自裁。

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過檢方在11日相驗老翁遺體，發現他的頭顱有明顯的一處刀傷，而且還是被刀子插入，右大腿也有刀傷，左腿則是擦傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成失血過多死亡，但詳細死因還得等到13日進行複驗之後才能確定。