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高雄女砍死父自裁獲救　複驗曝「索命一刀」在右大腿

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名99歲的老翁慘遭女兒殺害，女兒在犯案之後也選擇尋短，不過送醫後生命跡象穩定。而檢警初步相驗老翁遺體之後發現，死者的頭顱有一處刀子插入的傷口，13日進行複驗發現，老翁身中3刀，致命傷是在右大腿的那一刀，因為傷到動脈分支，導致失血過多身亡，目前涉嫌殺人的女兒仍在收押當中，對案情繼續保持沈默。

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在10日晚間，一名63歲的婦人持刀殺死99歲父親，隨後尋短。她的妹妹回家之後發現姊姊和父親兩人都躺在血跡斑斑的床上，趕緊通報救護車救人，姊姊被送往醫院生命跡象穩定，但仍昏迷無法開口，而99歲的老父親則是明顯死亡，雖然涉嫌殺人的女兒送醫之後清醒，不過對於問案都是沈默以對，法院裁定收押。

警方查訪附近鄰居得知，死者吳姓老翁退伍後曾經營麵攤，共有2子、2女，平日與無業的大女兒同住透天厝，二女兒已婚另住，吳翁這些年出現失智徵兆，大女兒想安排老父去住安養院，但吳翁不想去，不排除是為了養老院的問題起爭執，導致女兒行兇砍死父親後自裁。

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方11日相驗老翁遺體，發現他的頭顱有明顯的一處刀傷，而且還是被刀子插入，右大腿也有刀傷，左腿則是擦傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成失血過多死亡；不過，13日複驗後，確定死因爲右大腿的那一刀，傷到動脈分支，導致失血過多身亡。對此結果，老翁的二女兒到場並沒有多表示意見。

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