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南投醫院3+4計畫階段性培育　首批長照生力軍疫情中投入前線

▲部立南投醫院首創3+4專案栽培照服員，首屆學員今年大學畢業投入前線照護長者健康。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲部立南投醫院首創3+4專案栽培照服員，首屆學員今年大學畢業投入前線照護長者健康。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情持續處於高原期，而確診須住院的患者多為共病失能長者，需要照顧輔助人員協助，許多醫療院所都面臨人力缺乏的問題；衛福部南投醫院表示，4年前即與五育高中及中台科大合作全國首創的「3加4」計畫，培養優秀長照人才，日前首屆15位的五育照服科學生已大學畢業，成為緊繃疫情中的長照生力軍。

南投醫院院長洪弘昌指出，4年前起跑的3+4專案，讓學員於高中長照科讀3年畢業後，即到院內擔任長照工作，並安排在職進修，1週有2天到台中的中台科大長照科系上課，4年在職進修取得大學學歷，不但讓學生高職畢業後即可就業，也鼓勵他們持續在職進修、完成大學學歷並提昇專業知能，創造醫院與學校技術合作的交流管道，也結合在地人力，吸引及培訓照服員，補足臨床與長照缺口。

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▲部立南投醫院首創3+4專案栽培照服員，首屆學員今年大學畢業。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方稱讚這15位學生，在18歲剛成年就踏入職場在醫院服務，又得同時兼顧大學進修的課業壓力，令人感到心疼，不過在減輕經濟負擔之餘，也能夠在「做中學」的過程提升知能，如今順利大學畢業，五育高中校長邱勝濱校長就在社群平台上感謝南投醫院支持並提供機會，造就不只學有專精，更累積一定實務經驗的長照人才，也為畢業生們感到驕傲。

除以3+4計畫順利栽培在地孩子就學就業，南投醫院也推出「照服員共聘模式」，依照照護比收費，收費金額低於一對一看護費用，降低病患家屬經濟和生活壓力，獲得國家生技醫療品質（SNQ）認證肯定。

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