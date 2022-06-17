聘公關助台美互動　陸外交部：這只是台當局孝敬美國的冰山一角

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

媒體報導指出，民進黨吹噓台美關係穩健都是付錢給華府的政治公關公司換來的。外交部說，這是政府長年的一貫作法，遊說工作一向嚴格遵守相關法律。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌回應，這只是台灣當局『孝敬』美國花費的冰山一角，「民進黨當局到底還揮霍了多少台灣人民的錢用於此類活動？恐怕民進黨當局根本不敢完整公開相關的數據。」

汪文斌表示，「我們注意到，台灣當局是在媒體的追問之下才不得不承認此事。實際上，這只是台灣當局『孝敬』美國花費的冰山一角。據報道，美國前國務卿蓬佩奧訪台期間短短幾天就進帳15萬美元；美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）訪台期間，公開要求台灣當局採購波音飛機，總價高達80億美元。」

汪文斌反問道，「民進黨當局到底還揮霍了多少台灣人民的錢用於此類活動？恐怕民進黨當局根本不敢完整公開相關的數據。美方不是說別國對美國搞政治滲透嗎？不知道美方對此類活動是何態度，會否採取行動對此予以禁止和打擊？」

此前，媒體報導，民進黨政府經常宣傳對美關係比過去好，實際上是付錢給華府的政治公關公司換來的，例如總統蔡英文打電話給美國前總統川普恭賀當選，是付錢給政治公關杜爾（Bob Dole）牽線安排，駐美代表蕭美琴參加美國總統拜登就職典禮，是付錢給政治公關蓋哈特（Dick Gephardt）遊說來的。

對此，外交部發言人歐江安在例行記者會上表示，聘用公關公司協助強化台美關係，是跨越不同政黨的政府長年一貫作法，近年來對美遊說預算增長規模大致上持平，相關預算也是經過立法院監督。