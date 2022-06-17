MIS-C讓家長聞之色變！　中醫3招提升免疫力...補肺脾腎是重點

▲高雄一名2歲男童診斷出MIS-C，高燒濃尿住院五天，康復後又復發。（圖／高雄榮總提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內陸續連續出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），讓這個好發於兒童族群的嚴重後遺症成為新的關注點。有中醫師就認為，小朋友的器官尚未完整發育，因此易受外在環境感染生病，但只要及時治療仍可恢復健康，建議夏季可貼三伏貼提升免疫力，也推薦從補肺、脾、腎著手，幫小朋友煮客製化防疫茶或是四神湯。

崇學馬光中醫診所醫師黃千瑞表示，面對新冠疫情的蔓延，縱然小朋友染疫多為輕症或無症狀感染，但是新聞媒體時不時報導，染疫兒童中出現侵犯身體多系統的發炎性疾病，被統稱為兒童多系統發炎症候群（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，MIS-C），可能造成小寶貝的生命危害，每每都讓許多父母親擔心受怕。

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▲崇學馬光中醫診所醫師黃千瑞。（圖／馬光中醫診所提供）

黃千瑞說，有專家指出台灣的發生率大概是萬分之一，但其實也都是從國外數據推算而來，可是每一個小寶貝都是家長唯一的心肝寶貝，不論發生率高低與否，大家都不希望成為疫情下的犧牲品。以下也提供家長參考作法，替家中小寶貝提升免疫力。

1.MIS-C讓家長心慌慌，中醫如何看MIS-C？

從中醫角度出發，中醫小兒的生理病理特點：臟腑嬌嫩、形氣未充、稚陰稚陽。

「稚」是幼稚園的稚，代表幼小、幼稚，尚未成熟的狀態；

「陰」是指精氣、血脈、津液及臟腑筋骨等有形之質；

「陽」指體內臟腑的各種生理功能。

因此總歸而言，小朋友與大人相比，臟腑器官尚未完整發育，功能也不完善，小朋友的生命力較脆弱，容易受到傷害。另外，小兒「發病容易，傳變迅速」，小朋友很容易受到外在環境或飲食不乾淨的情況下而生病，且罹患疾病之後，由於「臟腑柔弱；易虛易實、易寒易熱」使得病況變化迅速，同時可能出現高熱驚風情況，因此我們都要隨時注意小朋友的情況。

2.預防MIS-C有方法嗎？

小朋友與大人相比，臟腑功能發育尚不完全，但是小朋友「臟氣清靈，易趨康復」，只要及時恰當的治療是可以恢復健康的。

▲中醫建議夏季貼三伏貼，在身上對應穴位上刺激達到改善體質效果。（圖／記者嚴云岑攝）

3.我們應該要如何提升小朋友的免疫力？

中醫認為，小朋友的生理特點為「心肝常有餘，肺脾腎常不足」、「陽常有餘，陰常不足」，因此我們都會著重在於補肺、補脾、補腎。常見的處方有西洋參、黨參、玉屏風散、桂枝湯、小建中湯、四君子湯、肥兒八珍湯糕等，都是這類保健處方。

可是要叫小朋友乖乖吃藥似乎有困難，因此除了喝湯藥之外，像是夏天貼三伏貼、冬天貼三九貼，都是在身體相對應的穴位藉由中藥丸粒的刺激，達到改善體質，來提升免疫力。

▲中醫師建議可以煮四神湯，有溫脾、健胃、補腎、利濕的效果。。（圖／記者謝婷婷攝）

4.推薦小朋友喝的免疫茶和妙招。

由於小朋友要從補肺、補脾、補腎著手，肺是我們的呼吸道、脾胃是消化吸收，腎是精氣元氣之本。

我們可以幫小朋友客製化茶飲，例如黃耆1錢、黨蔘1錢、麥門冬1錢，可以酌加紅棗或枸杞來調味，煮成800C.C.的水當開水喝。

又或者煮些四神湯來喝，裡面有山藥、蓮子、芡實與茯苓，有些人用薏仁取代茯苓也都可以，主要有溫脾、健胃、補腎、利濕的效果。