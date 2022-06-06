起司控必吃！肯德基獨創「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣

▲起司控必吃！肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

肯德基近日話題不斷，日前以「即將進軍ＯＯ圈」激發網友想像，今（6）日公布進攻「起司圈」，推出「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」，濃郁的起司圈搭配酥脆多汁的原塊雞腿肉，加上獨特奶油青醬，迸發多層次美味，將於6月7日～7月18日期間限定登場，起司控必嚐！

▲肯德基以切達起司圈，圈粉起司控。（圖／記者林育綾攝）

肯德基過去發表多款起司類商品，每回都橫掃起司控目光，此次研發獨門的切達起司圈，將超濃郁的切達起司以酥脆外皮包覆，外層香脆、內層香濃，預計將圈粉許多起司控的目光及味蕾。

▲獨門的切達起司圈，將超濃郁的切達起司以酥脆外皮包覆，外層香脆、內層香濃。（圖／記者林育綾攝）

而「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」將超吸睛的起司圈搭配層層豐富用料，帶來升級版味覺體驗，以經典卡啦雞腿堡搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕瑪森起司，拌入俄勒岡、羅勒、迷迭香等香草，再放上濃郁有份量的酥脆切達起司圈，佐以清爽法切片，讓消費者一口能嚐到多層次美味。

▲「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」將超吸睛的起司圈搭配層層豐富用料。（圖／記者林育綾攝）



「濃厚切達起司圈卡啦雞腿堡」自6月7日～7月18日在全台肯德基門市期間限定販售，單點售價139元；搭配個人套餐含中暑、可樂165元；XL套餐還有咔啦脆雞、原味蛋撻、薯條205元，另有雙人餐330元、同樂餐530元等組合。

▲起司控必吃！肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝）

另外，摩斯漢堡近來也推出「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，選用100%植物成分漢堡排，搭配蕃茄、萵苣、千島醬，夾入鬆軟麵包或來自摩斯安心智慧農場的奶油萵苣。100%植物成分漢堡排使用豌豆蛋白搭配植物原料，並以天然甜菜調配肉的鮮紅色，不含動物成分、基改原料、人工色素、防腐劑等，是友善環境的蔬食美味好選擇。另也同步推出「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」，植物肉更換為多汁鮮嫩紐西蘭牛肉，提供更多美味選擇。

▲摩斯漢堡推出「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」大受好評。