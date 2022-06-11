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搶吃1元呱呱包、漢堡買1送1！「8大速食店」最新優惠懶人包

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲8大速食店最新優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

放假就衝速食店搶吃小確幸！《ETtoday新聞雲》幫整理8大速食店「最新超省優惠」，不僅有1元呱呱包、雞塊等吃，還有漢堡、蘋果派買1送1，買5隻炸雞腿送5隻雞翅等，吃到就是賺到，速食控先別管體重，把握機會先放縱一波。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新2大優惠快收下。

▲▼漢堡王加1元多1件。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至6月12日祭出「6大品項加1元多1件」，包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡、洋蔥圈烤牛堡、4塊雞塊、茶花綠茶、百事可樂等，凡於門市出示指定圖片、官網輸入優惠碼即可享優惠。

加碼至6月30日還有最新「激省優惠券」等吃，一共有6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2456元，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至6月12日祭出「1元呱呱包加購」活動，期間凡購買任一超值套餐，即可用1元爽吃呱呱包1個，每組套餐限加購1組，肯定要怒吃一波。頂呱呱的呱呱包是人氣經典品項之一，將香菇糯米飯塞進雞皮中再下鍋油炸，香氣十足的罪惡滋味可是深受大批鐵粉喜愛。

▲▼麥當勞歡樂送3大品項限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送3大品項限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

●麥當勞 
麥當勞即日起至7月5日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。

另於Uber Eats也有專屬優惠，至7月5日下單可享「4塊雞塊第2件5折」及「蘋果派買1送1」，再加碼會員限定領優惠碼「麥當勞獨享」，凡消費滿350元即可打85折，單筆最高現折60元，每人限用2次，優惠碼數量有限，送完為止。

●肯德基
肯德基即日起祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」。

●拿坡里
拿坡里即日起至6月30日祭出「買5送5」優惠活動，期間凡購買5隻戰斧雞腿就送5隻原味胡椒雞翅，且下殺9折吃；另至7月18日前加碼再推2大優惠，包括凡於新東陽實體門市消費就送拿坡里「雙重起司買1送1」、「小披薩加100元多1件」優惠券，數量有限、送完為止，以及於拿坡里消費則可獲得新東陽中西式低溫肉品滿300元折100元優惠。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃「加1元多1件」。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至6月30日推出「買炸雞送炸物」活動，期間凡於指定門市外帶、內用「全炸雞系列」就送「炸物」1份，全炸雞系列包括單一口味全雞／半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞、雞柳／雞翅／雞腿系列／套餐，贈送炸物則有炸薯條 、炸地瓜薯條、甜心QQ球3選1，數量有限、送完為止，提醒該活動限平日使用。

指定門市包括台北慶城店、雙連店、昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店、板橋板農店及台中崇德店共13店。

至6月19日前再加碼推「對中姓名免費喝」優惠，凡名字對中「端」、「午」、「節」任一字，就送韓國進口氣泡飲料1罐，一共有3口味選擇，包括COCO養樂多、白葡萄果汁及水梨汁，提醒須持證件到店「內用」或「外帶」端午好食雞套餐才享優惠，每份餐點限送1罐。

●必勝客 
必勝客即日起祭出平日限定（周一至周五）「加1元多1件」優惠，凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及鱈魚塊（3塊）；加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折。另，官網限定還能爽吃「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

●達美樂 
達美樂即日起祭出外帶限定「大披薩、小披薩買1送1」、外送限定「買大披薩送小披薩」優惠；加碼每周二、六推出小披薩、大披薩外送買1送1小確幸。

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