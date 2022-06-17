美警告：費雪牌嬰幼兒「安撫搖椅」釀13死　不宜用於嬰兒入睡

▲美國針對費雪公司（Fisher-Price）的嬰幼兒安撫搖椅提出安全警告。（圖／翻攝自美國消費品安全委員會官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯邦機構「消費品安全委員會」（CPSC）發布警告，知名玩具商費雪（Fisher-Price）的嬰幼兒安撫躺椅等傾斜產品，不適合讓孩子躺在上面入睡，且在2009年至2021年間費雪公司生產的搖椅至少造成13名嬰兒死亡。

根據《紐約時報》、美國全國公廣電台（NPR）報導，CPSC委員特拉姆卡（Richard Trumka）在聲明中表示，費雪或任何其他公司生產的傾斜產品皆不宜用於嬰兒睡眠，只有「堅實平坦的表面才是安全的。」自1990年代以來，費雪已經售出1700多萬組安撫搖椅，適用於「嬰兒至學步幼兒」以及「新生兒至學步幼兒」的搖椅造成過去12年來的13起死亡案例。

報導指出，費雪公司的另一款斜躺臥椅在造成至少10名嬰幼兒死亡後，於2019年宣布召回470萬件產品。美國兒科學會傷害暴力與毒物預防委員會主席霍夫曼（Ben Hoffman）博士表示，臥椅和搖椅是類似的產品，都讓嬰兒處在傾斜狀態。美國國會5月通過《嬰兒安全睡眠法》，傾斜角度大於10度的睡眠產品將從6月23日起禁止生產銷售。

報導解釋，由於4個月以下的嬰兒無力在平坦床面翻身，但這些產品的形狀卻能讓他們做到，側面布料可能導致孩子窒息，搖椅的傾斜角度也會阻礙嬰兒的呼吸道暢通。不過目前CPSC並未要求費雪公司召回產品，僅先發布安全警報，待詳細調查完成後，才能確定是否須召回。

▲另一家玩具品牌「Kids2」的安撫搖椅也被當局警告，不適合用於嬰幼兒入睡。（圖／翻攝自美國消費品安全委員會官網）

CPSC報告也提到，另一家美國嬰幼兒玩具品牌「Kids2」製造的安撫搖椅在2019年也造成至少1名嬰兒死亡，自2012年以來Kids2已在全球售出超過180萬件搖椅產品。CPSC提醒家長，不應該讓嬰幼兒在無人看顧或約束的狀況下，使用搖椅、滑椅、安撫奶嘴或懸吊鞦韆座椅。

費雪一名公司代表聲明，搖椅的安全使用說明包含不要使用於嬰兒睡眠等相關事項提醒，「產品是安全的，為嬰幼兒提供可以放鬆和玩耍的座椅，既是搖椅也是固定椅。」

Fisher-Price & Kids2 must immediately cooperate with the CPSC & recall these deadly rockers. With more than a dozen infant deaths linked to these dangerous products, it is clear they should be swiftly removed from the market & from unsuspecting families’ homes. https://t.co/ciIn2IiY4S — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) June 14, 2022

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