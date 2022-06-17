美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案「釀1死2傷」　1槍手落網

▲ 阿拉巴馬州發生教堂槍擊案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州最大城伯明罕郊區16日傍晚發生一起教堂槍擊案，造成1人死亡，2名傷者送往當地醫院治療，嫌犯已經被捕。

"We're gonna need a lot of love." Rev. Kelley Hudlow with the Episcopal Diocese of Alabama at the scene of a shooting at St. Stephen's Episcopal Church in Vestavia Hills: https://t.co/QPHOxh4aFv pic.twitter.com/p8QwPpEioE — #WVTM13 (@WVTM13) June 17, 2022

綜合CNN、NBC報導，這起事件發生於當地16日下午6時22分，地點位於維斯塔瓦山住宅區（Vestavia Hills）的聖斯蒂芬斯聖公會教堂（St. Stephens Episcopal Church）。根據教會公布的行事曆，案發當時原定舉行一場聚餐活動。

警官韋恩（Shane Ware）說明，3人在這起槍擊案中中槍，其中1人不幸死亡，傷者正在醫院治療。警方已經逮捕1名嫌犯，但未透露細節。他僅表示，「我想重申，涉入這起事件的嫌犯已經被捕，據我們所知，沒有其他威脅。」

該教區神職人員哈德洛（Kelley Hudlow）向媒體說道，「你不會想到這種事會發生在這裡，這很可怕。」阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）則表示，她為受害者及社區祈禱，很高興聽到槍手被捕的消息，並將持續關注事態發展。

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