美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案「釀1死2傷」　1槍手落網

▲ 阿拉巴馬州發生教堂槍擊案。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國阿拉巴馬州最大城伯明罕郊區16日傍晚發生一起教堂槍擊案,造成1人死亡,2名傷者送往當地醫院治療,嫌犯已經被捕。

