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快訊／林智堅確診首發聲　痛斥這些人把火災悲劇當政治攻擊

▲▼ 林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

新竹市一間輪胎行昨天深夜發生縱火案，造成8人葬身火場，市長林智堅當時前往火災現場指揮調度，直到16日凌晨返家。不料，林智堅下午因為喉嚨有癢痛的症狀，自行快篩後呈現確診，而也有部分聲音質疑林智堅救災延遲，對此，林智堅還原當日救災時間軸，並痛斥，名嘴試圖利用這場悲劇成為政治攻擊的工具，令人感到遺憾痛心。

林智堅指出，昨夜的大火著實令人心痛，但名譽和團隊一直是自己高度重視的。即使在這樣的狀況下，仍有必要捍衛自己和市府團隊的名譽，對惡意抹黑做出澄清。

林智堅表示，昨天那場大火奪走八位市民的生命，這樣的悲劇令人難過，市府從昨晚到現在依然正在全力調查當中，同時也協助家屬進行安置以及後事的處理，不過媒體名嘴試圖利用這場悲劇成為政治攻擊的工具，令人感到遺憾痛心。

林智堅指出，現場也有大批媒體記者，也都知道自己幾點現場進行指揮，「我們都知道火災的嚴重性，一刻也不能延誤，我自己也知道除了現場救火的任務，還有其他局處支援的任務。非常遺憾，在家屬的悲痛還沒撫平之時，我們還需要花更多時間去證明相關的謠言與抹黑，要請大家協助澄清，避免造成二度的傷害。」

林智堅也公布昨晚救災的時間序：

10:09 消防局接獲民眾火警報案
10:17 消防局同仁抵達現場
10:23 接獲消防局長彙整通報火場資訊
10:25 市長電話指示各局處如民政、警察、社會、行政出發前往現場支援
10:37 市長聯繫隨扈備車前往火災現場
10:44 市長座車抵達官邸
10:48 市長抵達火災現場
11:59 臉書發文報告現場狀況
12:41 搶救行動結束離開現場

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