快訊／指揮中心再增染疫！次長石崇良確診　羅一鈞續主持14:00記者會

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/17）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由醫療應變組羅一鈞副署長說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心從指揮官陳時中宣告確診，後續包含次長薛瑞元、發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝陸續確診，最近又新增次長石崇良染疫，相關情況預期記者會中說明。

指揮中心指揮官等重要人士確診，羅一鈞16日記者會中表示「幾位長官身體狀況目前都還不錯，請大家放心，也謝謝大家的關心。」行政院長蘇貞昌16日晚間在臉書貼出一張5人比讚自拍照片，並表示，自己希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好。

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這張照片也意外曝光衛福部另一名次長石崇良確診，石崇良對媒體表示，14日早上快篩還呈現陰性，當天晚上開始有點鼻塞，15日上午就快篩陽性，並經醫師視訊診療判定為確診，依規定進行確診者居家照護隔離「7+7」。

蘇貞昌表示，防疫是沒有休假日的一樁重任，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。