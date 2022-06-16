陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾





▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸在13日突襲式的宣布禁止台灣石斑魚進口，接著又以驗出新冠肺炎病毒為由，暫停進口台灣的白帶魚1周，引發政治干預聯想。對此，行政院發言人羅秉成16日表示，白帶魚、石斑魚或其他農產品，國內也都會食用，且輸出其他國家都沒有異常情形，這樣的作為一定要小心因應，「這不是單純經貿關係的干擾」。

羅秉成說，強烈呼籲陸方，要回到國際規範，要講求科學證據，這才是一個正道，也是雙方經貿往來起碼的基礎，不要再技術性或政治上來干預正常的經貿關係。院長也好、各部會也好，對於陸方假藉各種名義干擾甚至打壓正常對陸輸出的農產品，都做好準備、有以待之。

羅秉成指出，不管是什麼樣的打壓或手法，整體策略上怎麼分散市場、不要過度仰賴單一市場，這是整體策略，單一項目上也會視情形提出相關因應跟準備，這是政府基本態度。

「保障食品安全不分國際。」羅秉成說，白帶魚也好、石斑魚也好或著其他農產品，國內也都會食用，所以安全的把關一定是在這最高標準底下來做，輸出到大陸的也是一樣。所以在同樣的安全標準下，一定要保障任何國家的消費者能夠食用到符合安全標準的農水產品，這是基本態度，不會有差異。

羅秉成說，把這把關好，我們才可能讓我們輸出的農水產品被接受，這是一個必然之理，「台灣輸出的也不是只有中國大陸一地，其他國家都有輸出，都沒有產生這樣異常的情形」，所以這樣的作為我們一定要小心謹慎因應，因為這不是單純經貿關係的干擾，確實在技術性或政治上干預的空間是可能存在，這是單一市場仰賴的風險與不確定性。

最後，羅秉成強調，不論如何，確保我們農漁民權利、確保國人消費者的食品安全健康，是政府最高的指標。