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中國「我是黑鬼」影片惹議！BBC揭幕後剝削真相　6歲童不拍就被棍打

記者張方瑀／綜合報導

2020年一段黑人孩子們圍著一塊黑板高喊「我是黑鬼，智商低」的影片在微博上傳開，立刻引發爭議，有的人認為很搞笑，有些人則覺得不妥。BBC記者花了兩年的時間進行調查，終於找出這段影片的幕後黑手，他不但要求非洲孩童配合拍片，年僅6歲的孩子不合作拍攝就會被棍子打，他甚至還告訴臥底記者，「千萬不要可憐他們。」

▲▼中國「我是黑鬼」影片惹議！BBC揭幕後剝削真相。（圖／翻攝自YouTube）

▲2020年一段黑人孩童舉著板子高喊「我是黑鬼，智商低」的影片在微博上傳開，立刻引發爭議。（圖／翻攝自YouTube）

中國網路社群近年來相當流行「非洲小孩祝福」、「非洲猛男祝褔」等短影片，影片中的非洲小孩會穿著傳統服飾，圍著一塊寫著簡體字的小黑板，並在鏡頭外人士的引導之下，用中文說出各種祝福的話，包含生日快樂、新婚快樂等等。但2020年一段黑人孩童高喊「我是黑鬼，智商低」的影片在微博上傳開，BBC節目《非洲之眼》（Africa Eye）花了兩年的時間，終於揭露了中國熱門「黑人影片」的真實幕後（完整英文版影片）

BBC記者席琳納（Runako Celina）和同事合作，發現這上百支黑人影片大多是從「頑皮哥在非洲」、「非洲小騷克」2個抖音帳號分享出來，透過比對影片中的場景，他們發現拍攝地點位於馬拉威，所以就讓當地記者姆漢格（Henry Mhango）前往可能的村莊進行調查，結果真的發現有一名中國男子在幫一群孩子拍影片，當地人稱他為「叔叔」。

席琳納和姆漢格找到了一名常常在影片中出現、匿名為「小古拉」的男童，這名年僅6歲的男童本名為布萊特，當席琳納問到與叔叔的互動時，布萊特說，「當我們做錯事情的時候，他就掐我們，我們做錯了，他就用棍子打我們，不讓我們走。」布萊特的母親表示，「當我把孩子帶走時，那個人就會來把孩子帶回去，我心裡很痛苦。」

▲▼中國「我是黑鬼」影片惹議！BBC揭幕後剝削真相。（圖／翻攝自鑫跃海外祝福团队）

▲▼目前淘寶相關賣家皆已下架，但網路上仍能找到購買管道，就連台灣的網購平台也有。（圖／翻攝自網路）

▲▼中國「我是黑鬼」影片惹議！BBC揭幕後剝削真相。（圖／翻攝自蝦皮）

席琳納在這兩個抖音帳號中發現，有名中國男子都會固定出現在影片中，拍攝地點也是同樣一個村莊，在這些影片中，曾出現一張中國居民證的照片，上面的名字寫著「盧克」。所以他們就讓中國籍同事化名為保羅，約盧克見面委託討論製作廣告。

盧克承認這都是他拍的影片，並分享了這行的做法，「你不要跟他們嘻嘻哈哈，把他們當朋友，千萬不要可憐他們，你要記住這個東西，千萬千萬不要可憐他們，不管他們家裡怎麼樣了，不要可憐他們，這是最主要的，你要把這句話放在心裡。」結果當保羅給他看「黑人智商低」的影片時，盧克先是脫口而出是自己的影片，後來又改口說是跟朋友拍的，並要保羅將影片從手機中刪掉。

後來記者更找到了參與拍攝「黑人智商低」影片的幾個孩子，同時也和他們的家人說明，這些中文所代表的意義，還有「叔叔」是如何透過這些影片賺錢。其中一名孩子的父親表示，「我們努力扶養我們的孩子，有人卻利用孩子做生意。」孩子的奶奶則擦了擦眼角的淚水說，「無論他（叔叔）去哪裡，都會向所有人展示我們的孩子很窮。」

當席琳納和姆漢格蒐集完一切證據，到村莊找到盧克本人進行求證，他辯稱自己拍攝影片的目的是推廣中國文字與文化，結果進一步問到「黑人智商低」影片時，他態度立刻轉變，矢口否認自己有拍攝，更怒氣沖沖對記者說，「你說完了沒有？」

馬拉威兒童福利部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，這篇報導反映的內容是「對馬拉威兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。中國駐馬拉威大使館也在14日發文澄清，「我們強烈譴責任何形式的種族主義，我們也注意到，這段影片拍攝於2020年，要強調的是，中國政府對種族主義是零容忍的。」

中國外交部非洲司司長吳鵬同樣在推特發文表示，中國反對任何形式的歧視，「過去幾年中國一直在打擊這些非法網路行為，今後我們也將繼續打擊這些種族歧視影片。」

根據BBC報導，這些非洲孩童拍攝的影片在淘寶的售價約在10美元到70美元（約台幣300元至2100元）間，馬拉威當地《尼亞薩時報》指出，盧克最高紀錄一天可以拍攝380支影片，收入相當可觀，但每天分給孩子的錢卻不到1美元（約台幣30元）。馬拉威國家警方副發言人納姆瓦札（Harry Namwaza）表示，目前當局已展開相關調查。

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