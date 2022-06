中國「我是黑鬼」影片惹議！BBC揭幕後剝削真相　6歲童不拍就被棍打

記者張方瑀/綜合報導

2020年一段黑人孩子們圍著一塊黑板高喊「我是黑鬼,智商低」的影片在微博上傳開,立刻引發爭議,有的人認為很搞笑,有些人則覺得不妥。BBC記者花了兩年的時間進行調查,終於找出這段影片的幕後黑手,他不但要求非洲孩童配合拍片,年僅6歲的孩子不合作拍攝就會被棍子打,他甚至還告訴臥底記者,「千萬不要可憐他們。」

▲2020年一段黑人孩童舉著板子高喊「我是黑鬼,智商低」的影片在微博上傳開,立刻引發爭議。(圖/翻攝自YouTube)



中國網路社群近年來相當流行「非洲小孩祝福」、「非洲猛男祝褔」等短影片,影片中的非洲小孩會穿著傳統服飾,圍著一塊寫著簡體字的小黑板,並在鏡頭外人士的引導之下,用中文說出各種祝福的話,包含生日快樂、新婚快樂等等。但2020年一段黑人孩童高喊「我是黑鬼,智商低」的影片在微博上傳開,BBC節目《非洲之眼》(Africa Eye)花了兩年的時間,終於揭露了中國熱門「黑人影片」的真實幕後(完整英文版影片)。

BBC記者席琳納(Runako Celina)和同事合作,發現這上百支黑人影片大多是從「頑皮哥在非洲」、「非洲小騷克」2個抖音帳號分享出來,透過比對影片中的場景,他們發現拍攝地點位於馬拉威,所以就讓當地記者姆漢格(Henry Mhango)前往可能的村莊進行調查,結果真的發現有一名中國男子在幫一群孩子拍影片,當地人稱他為「叔叔」。

席琳納和姆漢格找到了一名常常在影片中出現、匿名為「小古拉」的男童,這名年僅6歲的男童本名為布萊特,當席琳納問到與叔叔的互動時,布萊特說,「當我們做錯事情的時候,他就掐我們,我們做錯了,他就用棍子打我們,不讓我們走。」布萊特的母親表示,「當我把孩子帶走時,那個人就會來把孩子帶回去,我心裡很痛苦。」

▲▼目前淘寶相關賣家皆已下架,但網路上仍能找到購買管道,就連台灣的網購平台也有。(圖/翻攝自網路)



席琳納在這兩個抖音帳號中發現,有名中國男子都會固定出現在影片中,拍攝地點也是同樣一個村莊,在這些影片中,曾出現一張中國居民證的照片,上面的名字寫著「盧克」。所以他們就讓中國籍同事化名為保羅,約盧克見面委託討論製作廣告。

盧克承認這都是他拍的影片,並分享了這行的做法,「你不要跟他們嘻嘻哈哈,把他們當朋友,千萬不要可憐他們,你要記住這個東西,千萬千萬不要可憐他們,不管他們家裡怎麼樣了,不要可憐他們,這是最主要的,你要把這句話放在心裡。」結果當保羅給他看「黑人智商低」的影片時,盧克先是脫口而出是自己的影片,後來又改口說是跟朋友拍的,並要保羅將影片從手機中刪掉。

後來記者更找到了參與拍攝「黑人智商低」影片的幾個孩子,同時也和他們的家人說明,這些中文所代表的意義,還有「叔叔」是如何透過這些影片賺錢。其中一名孩子的父親表示,「我們努力扶養我們的孩子,有人卻利用孩子做生意。」孩子的奶奶則擦了擦眼角的淚水說,「無論他(叔叔)去哪裡,都會向所有人展示我們的孩子很窮。」

當席琳納和姆漢格蒐集完一切證據,到村莊找到盧克本人進行求證,他辯稱自己拍攝影片的目的是推廣中國文字與文化,結果進一步問到「黑人智商低」影片時,他態度立刻轉變,矢口否認自己有拍攝,更怒氣沖沖對記者說,「你說完了沒有?」

I just reached an agreement with Malawian FM that both #China& #Malawi have zero tolerance for racism. China has been cracking down on those unlawful online acts in the past yrs. We’ll continue to crack down on such racial discrimination videos in the future. https://t.co/c9nO1MiGpa