剛考上名校！泰18歲女學生打完BNT喊胸悶　不到2天「死於心肌炎」

▲ 少女的父母在女兒靈堂前悲傷哭訴。（圖／翻攝自MGR Online）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國武里南府一對父母擔心新冠疫苗副作用，一直不同意18歲女兒接種，但女兒剛考上名校，害怕不打疫苗無法上學，便接種第一劑輝瑞/BNT疫苗，未料不久後死於心肌炎，從就醫到過世不到2天。家屬指控，她生前沒有任何疾病，認為是疫苗副作用奪走女兒性命。

根據《泰國世界日報》，少女父母說明，女兒5月19日得知被理想中的大學錄取，擔心未打疫苗無法到校上課，便到醫院接種BNT疫苗，約3周後開始出現胸悶、腹痛及嘔吐症狀，9日在家人陪同下就醫，醫師當時稱是腸道炎，拿藥後便返家，但當晚約11時症狀加重，再次到醫院驗血，醫師得知她3周前曾接種疫苗，才趕緊將她轉往大醫院。

少女馬上被送進心血管疾病加護病房，經診斷為罹患心肌炎，10日病情不見起色，醫師卻說因設備故障，無法為她動手術。家人深夜接到病危通知後趕到醫院，而少女在11日凌晨就撒手人寰。

少女的母親悲傷不已，在女兒的靈堂前痛哭表示，她先前堅決反對女兒打疫苗，直到女兒考上大學才決定帶她去接種，剛打完2至3天曾說胸口疼痛，休息後便好轉，沒想到9日開始狀況惡化，2天後就天人永隔。她指出，女兒向來身體健康，沒有其他疾病，卻在打疫苗後出事，堅信她是因副作用而喪命。

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