陸商務部：今年外貿、經濟發展皆面臨巨大壓力

▲大陸商務部長王文濤。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2021年外貿（進出口總額）增長21.4%，達到39.1兆元人民幣，不過，大陸商務部長王文濤卻表示，今年「穩外貿」非常巨大，形勢也非常複雜嚴峻，同時，經濟發展也面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

王文濤提到，去年外貿增長21.4%，達到39.1兆元人民幣計；去年前3季度，外貿的國際市場的份額也創下新高達到15%，為1958年以來全球單一經濟體的最高的份額。

王文濤分析，去年外貿高增長有很多階段性因素，包括訂單回流、防疫物資出口、「宅經濟」等，但今年壓力非常巨大，形勢也非常複雜嚴峻，尤其去年階段性因素的消退，又給今年穩外貿增加了壓力，在「高基數」的基礎上再增長，壓力很大。

王文濤指出，同時，今年經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，從需求收縮看，全球的疫情還在起伏反覆，復甦的勢頭不穩，外需市場也面臨著一些不確定性；從供給衝擊看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，供應鏈的這些瓶頸短期內預計難以得到緩解；從預期轉弱看，缺櫃、缺工等問題持續困擾外貿企業，原材料價格、運價成本現在還維持在一個比較高的水平，一些中小外貿企業盈利狀況並不是很樂觀，也影響了接單的信心。

王文濤強調，面對這些困難和挑戰，商務部將實施跨週期調節穩外貿、市場多元化、外貿供應鏈暢通、外貿創新提質等四個專項行動，多措並舉穩外貿，「從前兩個月來看，外貿基本上實現了穩字當頭，就是開門穩。我們也有信心完成全年的目標任務，穩住外貿外資基本盤。」