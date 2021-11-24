陸商務部：外貿面臨「三多三少」困難　不能盲目樂觀

▲上海洋山深水港 。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部副部長任鴻斌24日表示，中國對外貿易面臨「三多三少」困難，中小微企業經營壓力增大，出現「有單不敢接」「增收不增利」的現象，外貿發展還存在很多隱憂，不能盲目樂觀。

任鴻斌在《十四五對外貿易高質量發展規劃》專題新聞發布會上指出，世紀疫情和百年變局交織，國內和國際挑戰並存，短期和中長期風險疊加，有四大宏觀風險不容忽視。

一是疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦的基礎不牢，發達經濟體和發展中經濟體發展出現分化。二是單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流。三是全球通脹上升，沿產業鏈從上游向下游傳導。四是國際產業鏈、供應鏈加速重構，區域化、近岸化、本土化、短鏈化趨勢明顯。

任鴻斌提到，具體到微觀企業主體，主要有六大困難，表現為「三多三少」。

三多的部分，一是貿易風險多，很多企業的訂單被延遲或取消，收匯風險加大。二是成本上漲多，海運運價仍處在高位，原材料價格上漲，反映全球大宗商品價格的路透商品研究局（CRB）指數達到235，較去年低點上漲一倍多。三是供應鏈堵點多，多國仍未全面復工復產，港口持續擁堵，全球主幹航線準班率從去年5月的73.6%下降至今年10月的17%。

三少的部分，一是訂單少，PMI新出口訂單指數已連續7個月位於榮枯線以下。二是晶片少，機構預測供應緊張情況可能持續至2023年。三是製造業勞動力偏少，部分地區外貿企業面臨季節性用工短缺。

任鴻斌強調，必須清醒看到，許多外貿企業特別是中小微企業經營壓力增大、困難增多，出現「有單不敢接」「增收不增利」的現象，外貿發展還存在很多隱憂，不能盲目樂觀。