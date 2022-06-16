東森正能量拉更生人一把　王令麟勉勵：認真工作、終身學習

▲東森集團總裁王令麟（中）鼓勵更生人復歸社會，透過集團力量給予支持，分別協助兩位更生人張登凱（右）、黃振遠（左）進入集團關企物流部門工作。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團總裁王令麟長期熱心公益，也致力於更生人復歸社會工作，拉他們一把，去年中安排更生人張登凱（簡稱阿凱）進入集團旗下熊媽媽買菜網物流部門後，聽到他全心投入工作的良好表現，王令麟深感欣慰直說「不簡單」，日前透過更保會桃園分會轉介，再協助另一位更生人黃振遠到東森購物的物流部門就業，今（6/16）特別接見當面送上鼓勵，盼他在工作崗位上也能好好努力。

「我也是更生人，出來後有很多人幫助我，所以現在也幫忙他人，社會就是要這樣互助。」王令麟身為更生人企業家，深知更生人出獄後，復歸社會大不易，因此主動透過集團資源給予支持，提供一份穩定工作，讓他們有重新站起來的機會，也多次向更保會表達協助意願，而該會輔導的一位更生人黃振遠，經過轉介、面試後，已順利進入物流部門，負責流通加工、商品整新及退貨拆箱檢驗等工作。

▲▼對於日前才剛加入東森大家庭的黃振遠，王令麟勉勵他「認真工作、終身學習」。

黃振遠因涉毒被判刑5年而入監，目前假釋中，對於能夠在大規模企業上班，連他自己都說很訝異，也表示會好好珍惜、重新學習，走回正確的路。他現在每天從大溪騎車半小時到楊梅，還在努力適應融入工作環境中，雖然才剛加入東森大家庭，卻能感受到處處充滿暖心關懷，王令麟在接見過程中特別勉勵他，「認真工作、終身學習，東森購物一天發貨量將近3萬件，物流倉儲雖然基層，卻是很重要的工作，來到東森好好學習之外，遇到問題，自己也要進修，多讀多看，學校所學的是基礎教育，真正的學習是進入社會才開始。」

▲東森集團行動支持更生人重生，讓阿凱努力復歸社會，同時積極回饋社會。

總裁的一席話，也讓阿凱在旁聽了有相同感觸，他曾因誤入歧途遭判17年有期徒刑，獲得假釋出獄後，「總裁大哥」王令麟的伸手協助與鼓勵，不僅讓他這一年來在東森可以好好工作，人生有新開始，他也貢獻心力持續做公益回饋社會，同時積極學習，本身除了有考取堆高機證照，最近還拿到食安品管合格證書，並且分享自身經驗幫助其他更生人找工作，成為更生人復歸社會的最好例證。

不過更生人的特殊身份，找工作顯得困難之外，對於他人難免會用異樣眼光看待，也是回到社會要面對的現實問題之一，阿凱則認為，「既然有一份好的工作、好的環境，就要珍惜好好生活，不用在意那麼多，做就對了，把『態度』拿出來，相信會讓人感受到努力認真的那一面，進而肯定。」