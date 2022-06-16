《蘋果》大量裁員280人　台灣代表人葉一堅解釋原因

▲台灣蘋果總部。（圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

台北市勞動局14日表示，已收到台灣《蘋果新聞網》通報大量解僱計畫書，預計8月9日裁員280人。對此，香港《蘋果》台灣分公司代表人葉一堅發出全體員工信解釋，香港《蘋果日報》資金遭凍結，導致公司金流斷鏈，剩餘資金9月前將用罄，只能萬般無奈及不捨的心情下公告大量解雇，他對此致上最高的感謝和最深的歉意。

以下為葉一堅致《蘋果新聞網》員工信全文

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各位蘋果日報同仁大家好：

首先，有關近期外界對於本公司盛傳的消息所造成各位員工的紛擾，先對大家表示最高的歉意。

部分傳言表示本公司2022年6月8日公告可能有瑕疵，本人向各位員工說明，一切是經過授權，絕無無權處分公司的情事發生，請各位員工放心。

對於外界的諸多傳言，也必會在相關事宜談妥後主動對外說明及澄清，希望各位員工對此能夠安心。

公司2022年6月8日公告需大量解雇員工，實在是因香港蘋果日報資金遭凍結，以致本公司金流斷鏈。不瞞各位員工，本公司剩餘的資金恐怕到今年的9月前就即將用罄。所以在這個情況下，本公司僅能在萬般無奈及不捨的心情下，必須忍痛公告將員工大量解雇。但是本人同時也向各位員工說明，多數員工都有機會轉移到新東家及安然留用，本人也會盡最大的努力為各位員工向新東家謀取最大的福利。而未經留用之員工，本人必也會盡監督的責任保障各位的權益。

最後，感謝蘋果日報工會對於交易案件的支持，本人會依照授權，合法流程完成相關交易細節，也會盡速請公司相關部門召開勞資協商會議，以保護全體員工之權益。

本人再次向全體員工致上最高的感謝及最深的歉意，並獻上本人最誠摯的祝福。香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司代表人

葉一堅Ip Yut Kin