為期10年！蘋果宣布轉播MLS比賽　任何裝置可收看

▲蘋果今日宣布Apple TV app 將獨家直播每一場美國職業足球大聯盟比賽。（圖／蘋果提供）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日宣布，從 2023 年起，為期十年，Apple TV app 將獨家直播每一場美國職業足球大聯盟（MLS） 比賽。世界各地的球迷將可在單一平台觀看所有 MLS 和聯賽盃比賽，也可選擇 MLS NEXT Pro 和 MLS NEXT 比賽，而不受任何當地轉播禁令影響，也不須訂閱傳統電視的付費方案。

美國職業足球大聯盟是世界上發展最快速的足球聯賽，在過去 15 年間規模擴大了一倍多，達到 29 家俱樂部。由於美國、加拿大和墨西哥將於 2026 年主辦世界盃足球賽（FIFA World Cup），足球在北美的影響力將持續成長，因此 MLS 的成長動能也將持續。MLS 包含來自 82 個國家的球員，擁有所有體育運動中最國際化的球員群，且其球迷群是北美體育運動中最年輕、最多元的觀眾。

除了所有比賽內容外，也提供新的每週現場比賽回顧節目，以及比賽重播、精彩片段、分析和其他原創節目。Apple TV+ 的訂閱者也可免額外付費，觀看包含數場重要賽事的 MLS 和聯賽盃比賽。另外，將有少量賽事可免費觀看。作為球迷額外福利，新的 MLS 串流服務將包含於 MLS 全季套票。

Apple TV app 上的 MLS 直播和點播內容將提供給可以使用該 app 的所有可上網裝置使用者，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 4K 和 Apple TV HD；Samsung、LG、Panasonic、Sony、TCL、VIZIO 等智慧電視；Amazon Fire TV 和 Roku 裝置、PlayStation 和 Xbox 遊戲主機Chromecast（支援Google TV）以及 Comcast Xfinity。

推出時，所有 MLS 和聯賽盃賽事都將有英語和西班牙語轉播員，有加拿大球隊的比賽也都將提供法語播報。

新服務的完整細節將於未來幾個月期間宣佈，包括球迷何時可以註冊、訂閱價格、新 MLS 節目的具體細節、改良的比賽時程、轉播團隊、製作改良、賽前和賽後報導。