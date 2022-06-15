小黃情侶翻臉！他用無線電廣播辱女友「破麻、倒貼」　5萬5換免囚

▲台中蔡姓男子和林姓前女友同為計程車司機，以無線電廣播辱罵林女「破麻」、「胖女人倒貼男人」等語，被法官依犯恐嚇危害安全罪，處拘役55日。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／台中報導

台中蔡姓男子和林姓女友同行，原為計程車情侶檔，因蔡男認為林女劈腿和別人同居，就直接用計程車無線電廣播公然辱罵蔡女：「破麻」、「胖女人倒貼男人」，又打電話恐嚇「讓你死得很難看」，讓林女嚇到報警，法官依犯恐嚇危害安全罪，處蔡男拘役55日，可易科罰金5萬5千元。

46歲的蔡男與林女原為男女朋友，且都駕駛計程車，蔡男不滿林女和他交往，還與別的男人同居，於去年12月7日至今年1月5日期間，在上班時使用計程車無線電廣播公然辱罵林女：「破麻」、「胖女人倒貼男人」、「可憐2929當女人還倒貼、還被練拳頭真爽」，又以通訊軟體打電話給林女恐嚇說：「我讓你XXX很紅，在旅遊界很有名氣」、「讓你死得很難看」，讓林女心生恐懼，到警局報案。

經台中地院審理，發現蔡男去年8月就曾傳電話簡訊恐嚇林女：「玩我感情我就玩死你、勢必讓你車跑不下去」，被判拘役40日，如今又再犯，法官依犯恐嚇危害安全罪，處蔡男拘役55日，可易科罰金5萬5千元。