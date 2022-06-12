這2種車減免汽燃費！小黃司機每人發「5千元防疫補貼」

▲交通部將發放五千元防疫補貼給小黃司機。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李宜秦／台北報導

為協助計程車業者因應疫情高原期，交通部表示，將延長防疫物資費用補貼，規劃每輛計程車補助5000元，交通部也要求公路總局需於7月進行撥款。另外，也針對遊覽車、租賃小客車進行汽燃費減免徵收補貼。

交通部表示，為協助計程車營運防疫所需，自110年5月起，每天補貼計程車防疫物資費用15元，每個月補貼26天，至今(111)年5月底止，在行政院支持下，該項補貼將將延長至今年年底。

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▲受疫情影響，計程車生意大受打擊。（圖／記者許靖騏攝）

考量計程車每日均載運不特定乘客且空間小與乘客近，因此除延續每日防疫物資補貼6-12月底之2,730元，再新增一次性因應現況疫情加強清消及防護費用2,270元，每輛計程車共計5千元，將於7月以一次性撥款方式匯到計程車車主帳戶，經費由交通部防疫預算支出。

交通部針對遊覽車和租賃小客車短租車輛，也規劃了階段性的汽燃費減徵支持振興措施。在遊覽車部分，以減免徵111年第3季汽燃費為實施措施，出車率維持7成以上者減半徵收，未達7成者免徵，平均每輛車可節省約4千元至1萬元不等

小客車租賃業部分，因長租車均有固定承租客户，故規劃針對短租車提供111年第3季汽燃費減半徵收方案，平均每輛車可節省約1200元至1800元。