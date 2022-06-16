快訊／全國305萬人染疫、4546死　衛福部曝本土疫情「漸下降趨勢」　

記者蘇晏男／台北報導

衛福部16日上午在行政院會上向院長蘇貞昌進行最新疫情報告，指出國內疫情處廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中南部縣市病例增長幅度亦趨緩；報告顯示，全國空床率較上周上升2.7％，5-11歲兒童第一劑疫苗接種率達73.6％，至於青少年追加劑方面，5／25至6／14間已44.6萬人次接種。

衛福部16日在行政院會上進行「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。本土病例統計上，衛部部指出，近一週（6／9至6／15)新增45萬1443例，較前一週（6／2-6／8）之49萬9611例下降10％，北北基宜下降20％，桃竹竹苗下降18％，中彰投下降1％，雲嘉嘉南上升1％，高屏下降4％，花東下降14％。

衛福部說，國內疫情處高處廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中南部縣市病例增長幅度亦趨緩，但全國中重症及死亡病例數預期持續維持高點。此外，本土病例累計305萬8818例、死亡數達4546人，其中這一周以來增加1173人病逝。

醫療量能方面，全國空床率為46.7％，較上周上升2.7％；台北區、北區、中區、南區、高屏區及東區的空床率各為50.6％、55.2％、39.8％、29.6％、50.0％、50.8％，其中僅中區與南區的空床率較上周下降。

疫苗接種狀況部分，衛福部表示，全國第一劑、第二劑及追加劑施打率為91.00％、82.39％、68.43％。5-11歲兒童第一劑疫苗接種率達73.6％，其中接種莫德納為19.9％（28萬3908人）、輝瑞-BNT為53.7％（76萬7466人）。

至於青少年追加劑，5/25-6/14，已接種約44.6萬人次（接種率為37.1％）。而第一劑接種率94.1％，第二劑接種率83.3％，教育部統計，同意追加劑施打者為78.5％。

▼衛福部16日「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。（圖／行政院提供）