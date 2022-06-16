快訊／入境「3+4」檢疫新制一次看　衛福部：規畫開放來台轉機

▲衛福部報告COVID-19疫情現況及應處作為。（圖／行政院提供，點圖放大）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院16日召開院會後記者會，衛福部表示，自6月15日起，入境檢疫措施將放寬為3天居家檢疫與4天自主防疫；而針對快篩試劑的供應情形，衛福部則指出，目前快篩相當充足，已取消購買單雙號分流限制。

衛福部表示，經評估國內外疫情並兼顧國際經濟社會交流，自6月15日起，入境人數總量管制以每週2.5萬人次為原則；檢疫措施放寬為3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫；前往檢疫處所除搭乘防疫車隊外，可由親友接送；此外，將開放轉機，並由交通部規劃來台轉機方案及落實防疫管控措施。

另一方面，衛福部表示，國籍長程航班機組員，放寬已接種3劑COVID-19疫苗達14天以上者，採「以篩代檢」措施，僅需7天自主健康管理。另為強化住宿式機構防疫作為，6月中旬至7月31日止，指揮中心將提供住民每週2次（2至18歲每週1次）及工作人員每週1次定期公費快篩措施，有症狀時亦進行快篩，以獲得即時診療及投藥。

針對快篩試劑的供應狀況，衛福部強調，目前國內快篩試劑相當充足，已取消購買單雙號分流限制，民眾可自行依需求選擇購買日期。5至11歲兒童第2劑COVID-19疫苗接種部分，將以醫療院所、學校雙軌進行規劃；而第一類醫事人員亦可視評估自身染疫風險與意願，接種第二次追加劑。

衛福部呼籲，目前疫情已進入最後關鍵階段，任何環節都不能鬆懈。隨著美國、日韓、紐澳等已開放觀光、入境免隔離，未來將視疫情狀況調整防疫策略，量力量能，逐步開放；也請民眾應儘速完成疫苗接種，做好個人防護、落實相關防疫措施，才能恢復正常生活。