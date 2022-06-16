黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她批衛福部：你還讓大鑫資訊賣1個月

▲富樂快篩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蘇晏男／台北報導

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨。國民黨高雄市議員擬參選人白喬茵16日公布「醫優科技股份有限公司」給衛福部的發函，內容指有其他廠商將中國產快篩偽冒成美國貨品。白喬茵批評，衛福部是沒人上班還是機器人代簽？公文說富樂不能賣，但你還是讓大鑫資訊賣了一個月。

白喬茵16日凌晨在臉書表示，睡前收到這份匿名人士提供的衛福部簽收單，簽收日期是5/13，內容講述原本要代理富樂的醫優科技發現產品有問題，請衛福部撤銷「緊急使用授權」（EUA）並廢止供國人使用。

從白喬茵曝光的「醫優科技股份有限公司」發函來看，醫優科技向美國原廠「ACON Laboratories」取得「富樂COVID-19家用抗原快篩」（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test），並以此向衛福部申請專案輸入，但訂貨後發現供貨品名不同；該款快篩被美國食品藥品監督管理局（FDA）列為不得使用，且是中國產製。

文件中也顯示，醫優科技向聯繫美國原廠後，得知僅能提供中國製的貨源，但卻接獲消費者告知有其他廠商將此貨品改換包裝，因此向衛福部報請廢止原核定的專案輸入核准案，並依法向檢警告發，避免偽冒產品流入市面。

白喬茵質疑，衛福部是沒人上班還是機器人代簽？收到兩張滿滿的公文告訴你富樂不能賣，你還是讓它在大鑫手上毫無阻礙順利賣出去，賣了足足一個月，接下政府2.4億劑的專案，若一劑賺50元，2.4億劑就是120億元，連我們高雄市民都差點被坑9500萬，如果沒有被台中市政府發現瑕疵緊急示警，還打算繼續用狸貓換太子的詐術欺騙國人多久？

白喬茵說，金額太龐大、劇情太誇張，她只想得出衛福部這三種可能：閱讀能力有問題、與病毒共存擺爛到底、利益勾結一起賺一起閉嘴？

白喬茵批評，食藥署給的快篩EUA為何會爭議不斷？台灣大型醫材商為何總輪不到代理機會？雙北明明有上千家醫材商，衛福部卻屢屢爆出讓小吃店、文具行接上億元的快篩標案，難道這些小店的訊息能力遠遠強過在業界長期走跳的資深醫材商嗎？還是說你看到的這些小店負責人都只是掛名的人頭而已？「我想，這才是真正的鬼故事。」

媒體人黃揚明16日早上轉發白喬茵的臉書文並表示，這份公文簡單來說，醫優科技公司就是吹哨者，在5／10大鑫資訊取得食藥署EUA後的5／13，就發文向衛福部警告，並向檢警告發，指稱某不肖廠商在玩「狸貓換太子」的把戲，將劣質的快篩試劑引進市面。

「這個案子會爆發就是這樣來的。」黃揚明說，但是，衛福部到底有沒有警覺呢？為什麼仍讓各級機關、政府向大鑫資訊採購了1.6億多元的劣質品？是否有人謀不臧的部分？感覺這案子越來越往「水很深」的方向演變了。

此外，黃揚明14日起底該大鑫資訊負責人朱壽暉是餐飲業出身，從2015年到去年，都得標各年度總額都在1千萬元以上的政府標案。黃揚明認為此事件形同高登環球生醫翻版，籲檢調查個水落石出，當初審查EUA的食藥署應也一併接受調查。

▼白喬茵16日曝光「醫優科技股份有限公司」發函及衛福部簽收單。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）