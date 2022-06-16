PCR報告過期3分鐘！旅客慘「無法登機」PO影片怒噴　一票人爆共鳴

▲核酸報告過期3分鐘被拒絕登機。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名男子近日因為48小時核酸檢測報告過期3分鐘而無法登機，他拍下與東方航空地服工作人員溝通的影片上傳網路，認為自己無法登機，是東航四川分公司地服工作人員太過死板，「我就差3分鐘，國家規定，就是讓你拿時間1分1秒在這裡計時嗎？」

據《北京晚報》報導，對此，網友們紛紛留言，「規定太死板了，飛機晚點了怎麼算？」、「應該自己算好時間提前做好準備」、「進機場的核酸還有效，登機時就過期了，好慘！」、「現在核酸出結果的時間不穩定，48小時真的太短了」。

東方航空客戶工作人員解釋，目前北京、上海的旅客需要提供的48小時核酸檢測陰性證明時間計算是從旅客採樣至航班落地，其他地方政策及具體的航班乘機要求，旅客可在出行前咨詢東方航空客服工作人員，「旅客登機須持有48小時核酸檢測陰性證明，48小時是從旅客核酸檢測採樣時間至航班落地時間，因為航班延誤導致核酸檢測時間超過48小時，也是無法登機的。」

6月14日，東方航空網站上發出今年第3次關於提醒上海至成都的旅客關注最新疫情防控要求的溫馨提示，「請有上海進（返）成都計劃的旅客提前做好準備，出行前務必提前了解當地防疫政策，並以有關部門發布的最新防控要求為準。」

東方航空網站6月14日的通知中要求，自上海乘機前往四川成都雙流國際機場、成都天府國際機場的旅客除須持有48小時核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。如果核酸檢測陰性證明在24小時內，可以不必再做抗原檢測。

飛往成都的所有旅客（入境人員除外），自2022年6月10日起，登機前均須提供48小時內核酸檢測陰性證明、查驗健康碼和通信行程卡，但通知公告也沒有說明核酸檢測陰性證明有效開始時間及截止時間認定標準。

目前，上海、遼寧瀋陽、北京等地陸續將核酸檢測陰性證明的有效時長從48小時調整到了72小時。北京市衛健委副主任李昂曾在6月9日國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會上解釋，調整為72小時，一方面是因為Omicron變異株平均的潛伏期在3天左右，72小時之內的核酸檢測可以發現潛在的感染者；另一方面也是為了降低居民核酸檢測的頻次，盡量減少疫情防控措施給居民帶來的負擔，盡量減少對正常的生產生活秩序產生影響。

報導稱，旅客購買機票後，一方面應及時了解詳細的防疫要求，查詢飛機落地目的地的最新防疫政策，根據最新防疫要求規劃好出行。另一方面，也呼籲各航空公司在網站日常通知公告中詳細說明核酸檢測陰性證明有效開始時間及截止時間的認定標準，避免旅客因不了解最新防疫要求錯過登機時間。