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大陸 大陸焦點 特派現場

華爾街：東航失事班機黑盒子紀錄　顯示「人為刻意」釀飛機墜毀

▲東航事故核心區搜救情況。（圖／CFP）

▲東航事故發生後，當局展開大規模搜索。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國大陸東航MU5735航班21日墜毀廣西梧州山區，經過2個月後，外媒報導黑盒子紀錄的數據顯示，當時飛行控制系統有被向前推進，造成飛機在2萬9100英尺的高空，突然以機鼻朝下的方式俯衝，代表有可能是「人為刻意」造成飛機墜毀。事故造成機上123名旅客、9名機組員全數遇難。

《華爾街郵報》17日以標題《中國東方航空黑盒子顯示人為刻意俯衝》報導，引述一名不具名人士指出，飛機只是執行了在駕駛艙裡的「某個人」的指令。當局目前正在調查機組員，同時不排除事發前駕駛艙遭人闖入。

東方航空告訴《華爾街》，目前並沒有關於機師個人健康狀況、經濟情況或家庭問題的證據。在被問及是否可能有人闖入駕駛艙造成事故，東航也回應這個假設「不可信」。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

通常遇到飛航緊急事故，機師會輸入一段代號給應答機，輸入代號通常為「7700」，以此通知航管以及其他飛機出現緊急事故，但報導指出中國當局回應並未收到來自MU5735航班發送的代號。

報導指出，東航也表示沒有任何關於飛機出現問題的相關證據，波音公司也未發布任何有關飛安造成飛機墜毀的結果

根據中國民航局官網在4月發佈的《「3·21」東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告》，MU5735昆明至廣州航班，飛機於北京時間13:16從昆明長水機場21號跑道起飛，13:27上升至巡航高度8900公尺，4:17沿A599航路進入廣州管制區，14:20:55廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」告警，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆，「14:21:40雷達最後一次記錄的飛機信息為，標準氣壓高度3380公尺，地速1010千米/小時，航向117度。隨後，雷達信號消失。」

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

▲現場飛機殘骸碎片多達4.9萬片。（圖／CFP）

事故現場位於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中，現場可見面積約45平方公尺、深2.7公尺的積水坑，判定為主要撞擊點；美聯社指出現場飛機遍佈殘骸，共找到4.9萬片碎片，耗時2天才尋獲機組員的聲音記錄儀，耗時6天才從地下5英尺（1.52公尺）深處找到黑盒子。

據瞭解，事故發生時飛機正採巡航模式，路透社此前報導在這模式下發生事故相當罕見；波音公司表示字2011年至2020年間，僅有13％的商業客機是在巡航模式下發生致命事故。一般來說飛機在MU5735航班事發前的飛行高度時，都會開啟自動駕駛模式，中國航空專家李小金（Li Xiaojin，音譯）告訴路透社，飛機在巡航模式下通常會採自動駕駛模式，「所以很難理解到底發生什麼事」。

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