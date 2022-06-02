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吉林四平新規「2次未測PCR拘10日」遭網酸： 建議槍斃！官方急撤

▲吉林四平發布新規，兩次未測核酸拘10日。（圖／翻攝自微信公眾號／四平發布）

▲吉林四平發布新規，兩次未測核酸拘10日。（圖／翻攝自微信公眾號／四平發布）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省四平市5月31日通報稱，2次以上不參加核酸檢測者，將被拘留10日，及會被罰款500元人民幣（約新台幣2196元）。此舉引發網友強烈不滿，認為當局做法無法律依據。之後官方火速發布新版公告，刪去上述罰則。

吉林四平市疫情防控指揮部5月31日通報稱，為鞏固疫情防控成果，6月2日6時至下午5時，四平市將開展城區居民核酸檢測，要求「應檢必檢，不落一人」。

這份通報說，對無故不參加本輪核酸檢測的人員，將依據「傳染病防治法」和「治安管理處罰法」，對其「吉祥碼」賦「黃碼」，限制出入社區和公共場所，補檢費用自理並由公安部門進行訓誡，2次以上未參加核酸檢測的，依法行政拘留10天，並處罰款人民幣500元（約新台幣2200元），納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。

消息發布後，引發網友強烈不滿，「感覺還行，不是兩次以上未測核酸就槍斃」、「這地方管理能力很棒，我以後萬一路過這座城市要繞著點走」、「難怪東北都沒人了，就這管理水平，哪個年輕人不想跑？」、「所以為了防疫現在可以開始無視人權了嗎！公開曝光？！這可以說是侵犯了公民的隱私權了吧？！」。

也有專家指出，按照大陸的傳染病防治法第77條，違反該法規定而導致傳染病傳播、流行，應當依法承擔民事責任，因此四平市規定追究刑事責任沒有法律依據。

由於輿情洶湧，四平市當晚已刪除通報，新發布的通報中，已修訂為因特殊原因未能參加本次核酸檢測的人員，除了健康碼賦予「黃碼」外，「對拒不參加核酸檢測且造成疫情傳播擴散的，將依法依規處理。」

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