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每晚蒙眼火辣啪啪　人妻結婚10個月才發現「丈夫是女人」崩潰

每晚蒙眼火辣啪啪　人妻結婚10個月才發現「丈夫是女人」崩潰。（圖／翻攝自印尼網站Kumparan.com）

▲當地媒體曝光被告照片。（圖／翻攝自印尼網站Kumparan.com

記者李振慧／綜合報導

印尼占碑一名女子結婚10個月才發現丈夫是女人，誇張事件引發當地關注，她表示，丈夫的外表看起來像男人，身為醫生又對她的爸媽很好所以決定結婚，然而婚後卻從未看過他的生殖器，引發懷疑才終於發現真相。

當地媒體報導，被簡稱為NA的女子14日控告22歲丈夫阿納夫(Ahnaf Arrafif)隱藏性別和她結婚，她在法庭上表示，當初透過交友軟體結識阿納夫，線上聊天2個禮拜後見面，由於對方表現得體還幫她照顧生病父母，所以交往約1個月就於2021年7月結婚，然而婚後卻發現對方有許多可疑之處。

NA表示，阿納夫雖然宣稱自己在紐約留學並獲得醫學學位，卻無法出示相關證明，而且她也沒有見過丈夫家人只聊過電話，結婚4個月後，因為媽媽發現從未見過阿納夫在人前脫衣的模樣，產生懷疑與她討論，她才坦承雖然2人有夫妻之實，但也沒有看過丈夫生殖器。

面對妻子懷疑，阿納夫辯稱因為他患有荷爾蒙失調，胸部出現「腫塊」，才會老是在家穿著衣服。雖然NA願意繼續相信丈夫，不過她的父母後來決定報案，才終於揭發阿納夫不但學歷造假，竟然還是真名叫做亞尼(Era Yani)的女性。

NA在法庭上怒控，阿納夫的惡行讓她人財兩失，「這10個月來我完全不知道他是女人，我們的關係就和一般夫妻一樣，沒想到和我睡覺的是女人」，由於每次行房時，丈夫都會用圍巾或其他布料蒙住她眼睛，所以她也不知道自己是被什麼東西插入，除此之外，對方還向她騙走約印尼盾3億元（約台幣60萬元），希望法院能為她討回公道。目前案件仍在審理中，阿納夫被關押在女子監獄中候審。

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