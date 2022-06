報復女友提分手！　22歲男闖她家「行刑式」爆頭處決9歲女兒

▲男為了報復女友,開槍處決9歲女童。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國德州22歲男子瓊斯(Jeremiah Jones)不滿被女友分手,為了報復竟然持槍闖入對方家中,朝9歲女童頭部開槍處決,後來又朝女友肩膀開了一槍,女童送醫後被宣告死亡。

休士頓警方13日晚間10時接到報案,一名9歲女童與母親均被開槍中彈,將2人緊急送醫後,女童因頭部嚴重受傷死亡,母親則在醫院治療中。據了解,瓊斯與受害女子交往約8個月,2個月前分手。

警方表示,瓊斯當晚闖進受害者家中,指責對方和別的男人交往還想搶走手機,2人爭吵時3名年幼孩子躲回房間,沒想到瓊斯為了報復,竟然闖進房間中行刑式殺害9歲女童,另外2名1歲與3歲孩童則沒有受傷,目前以謀殺和襲擊罪名進行起訴。

BREAKING UPDATE: @houstonpolice release mug shot of suspect in shooting death of ex-girlfriend's 9-year-old girl daughter; HPD says Jeremiah Jones charged with capital murder in death of Khylie Sorrells

https://t.co/rUdv7uFDaH pic.twitter.com/i8R9VRJcwq