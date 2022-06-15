報復女友提分手！　22歲男闖她家「行刑式」爆頭處決9歲女兒

▲男為了報復女友，開槍處決9歲女童。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州22歲男子瓊斯(Jeremiah Jones)不滿被女友分手，為了報復竟然持槍闖入對方家中，朝9歲女童頭部開槍處決，後來又朝女友肩膀開了一槍，女童送醫後被宣告死亡。

休士頓警方13日晚間10時接到報案，一名9歲女童與母親均被開槍中彈，將2人緊急送醫後，女童因頭部嚴重受傷死亡，母親則在醫院治療中。據了解，瓊斯與受害女子交往約8個月，2個月前分手。

警方表示，瓊斯當晚闖進受害者家中，指責對方和別的男人交往還想搶走手機，2人爭吵時3名年幼孩子躲回房間，沒想到瓊斯為了報復，竟然闖進房間中行刑式殺害9歲女童，另外2名1歲與3歲孩童則沒有受傷，目前以謀殺和襲擊罪名進行起訴。