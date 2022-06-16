蔡壁如選新北市長？　他分析：2022是民眾黨的存亡之戰

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉將在年底登場，民眾黨立委蔡壁如16日接受廣播媒體專訪時，談到參選新北市長意願，坦言內心沒有考慮，但若黨希望還是得上場，主持人黃暐瀚則分析，2022的選舉，對民眾黨來說，是生死存亡的一戰。

面對選舉，蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時回應，當然大家都會討論，每個地方、每個縣市都是希望有母雞來帶，「我的內心是沒有考慮啦，但是如果最後黨討論完，希望我出來選，我是不分區立委啊，我的部分是別人決定的啦」，他要找個時間跟柯文哲討論一下。

黃暐瀚分析，身為民眾黨不分區立委，還要肩負全台選舉調度之責，而且明天就要開始「全台大眾走」，第一站就要跑去金門，蔡壁如實在「分身乏術」，沒有那個心力跟意願，去選新北，不管公開還是私下，都表示參選新北市長不在她的計畫。

不過，黃暐瀚說，只要柯文哲最後一聲令下，蔡壁如就要掛旗出戰，沒得選擇。民眾黨第一次有機會在全台22縣市，攻城掠地，證明自己，或遭到淘汰。縣市長當然是重中之重，尤其台北市，是主席柯文哲的「本命區」，副市長黃珊珊民調持續爬升，最新一報已經超越陳時中，北市三咖督，戰局詭譎。比起黃珊珊要不要掛民眾黨籍？蔡壁如更關心的，是六都議員選舉的成績。

黃暐瀚指出，民眾黨希望，六都議會都能有「黨團」，也就是至少都能選上三席以上，先前考慮的台中市長、高雄市長，現在確定無力顧及，今年民眾黨不提人選，重兵放在黨形象的提升，與北台灣的縣市長，全台各地的縣市議員，「這是民眾黨的存亡之戰。」