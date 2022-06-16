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三星 Night City Challenge 邀你拍下夜晚精彩瞬間　有機會獲得三星旗艦手機、平板、手錶

▲▼ 三星 。（圖／三星提供）

▲三星Galaxy S22 Ultra為黑夜而生，億級鏡頭隨心所欲想拍就拍。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

三星年初發表Galaxy S22旗艦系列造成轟動，締造一開放預購就秒殺的驚人紀錄，Galaxy S22 Ultra其夜拍功能更是大受好評，「1.08億」畫素廣角鏡頭是三星有史以來最高畫素的感光元件，採用獨家超低反射奈米鍍膜技術，有助減少拍攝及黑暗時的鏡頭眩光，提供令人讚嘆的超清晰夜拍效果，其中最令人驚豔的是「超明亮夜幕攝影模式」，感光元件在黑暗中偵測光源的同時會大量吸收光線，動靜態皆能捕捉完美畫面，隨心所欲想拍就拍，無須擔心室內光源混亂或是室外夜幕太黑；而網美最愛的「暗夜人像攝影」更是夜拍必備，透過AI智慧調校與多重影像疊合技術，讓夜景與伊人一樣動人。

隨著氣溫越來越高，涼爽的夜間活動也越來越受歡迎，例如夜釣、夜訪螢火蟲、夜騎、夜間林道探索等，民眾夜拍機會也大增，每個人都希望在感受沁涼夏夜的同時，也能紀錄當下精彩瞬間，留存與家人、朋友的美麗回憶，此時有一支旗艦夜拍手機，就如同專業攝影師隨行，拍照、錄影輕鬆搞定。

▲▼ 三星 。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼隨著氣溫越來越高，涼爽的夜間活動也越來越受歡迎，每個人都希望在感受沁涼夏夜的同時，也能紀錄當下精彩瞬間。（圖／品牌提供，Galaxy S22旗艦系列拍攝）

▲▼ 三星 Night City Challenge 邀你拍下夜晚精彩瞬間　有機會獲得三星旗艦手機、平板、手錶 。（圖／品牌

不能出國的日子正是深度探訪郊外的好時機，上山夜訪螢火蟲、夜幕時分海灘抓螃蟹、玩仙女棒，或是夜爬郊山、登高遠眺城市夜景，孩子的童年只有一次，拍下家人歡聚時光是一定要的。除了郊外探險享受夏日沁涼夜晚，同事好友們也可趁夜晚衝一波華燈初上打卡潮，把劇中餐廳、酒吧、街景全收錄，體驗80年代「條通」文化。

準備好迎接充滿活力與創意的夜晚嗎？不管是情侶放閃、閨蜜嗨玩、還是開車夜遊，別忘了拍下精彩畫面，廣發朋友圈、讓世界見識你的視界，更棒的是有機會得到「手機界單眼」三星Galaxy S22 Ultra！即日起至2022/06/30 23:59，台灣三星舉辦「玩轉夜視界 讓世界見識你的視界活動」，號召網友投稿夜拍照片或影片，作品需符合三大主題創作：

主題1：今夜跟誰玩，最浪漫？
主題2：今夜去哪闖，最刺激？
主題3：今夜怎麼鬧，最有趣？

作品格式可為照片或影片，拍攝完成後將作品發布在自己的社群牆上 (不限於IG或FB)，加上指定 hashtag #玩轉夜視界 #withGalaxy #Makenightsepic、標記 @samsungtaiwan，並將貼文設定為公開，即可參與活動，而且不限制使用三星手機，但使用三星手機拍攝才有機會獲得Galaxy 系列跨裝置豪華套組，旗艦手機、平板、耳機、手錶，一次享有全系列升級！還有各項參加好禮，快上「玩轉夜視界 讓世界見識你的視界」►►►

▲▼ 三星 。（圖／記者廖明慧攝）

▲夜晚相對白天更能激發活力與創意，拍下你的夜晚城市風貌，立即參加「玩轉夜視界 讓世界見識你的視界」。（圖／品牌提供，Galaxy S22旗艦系列拍攝）

根據多方研究顯示，夜晚相對白天更能激發活力與創意，例如夜間運動的時間較其他時段增加20%、感性情感表達是其他時段的7.7倍、晚間雙人訂位、套票銷售增加32%、凌晨1點-6點是IG發文量高峰期，即使不是夜貓子，不常晝伏夜出，也都能感同身受生活總是在下班後最愜意，而夜貓子更能體會「靈感總是在深夜出現」，藝術大師畢卡索經常工作到凌晨四五點鐘，他一生創作的作品高達四萬件！心動不如馬上行動，趕緊參加「玩轉夜視界 讓世界見識你的視界」►►►

「玩轉夜視界 讓世界見識你的視界」除了活動別具心裁，獎項更是激勵人心，首獎Galaxy S22 Ultra被譽為手機界中的單眼相機，配備夜拍功能、前後鏡頭皆支援夜間人像攝影，「億級」畫素鏡頭更是三星有史以來像素最大的感光元件，讓相機鏡頭捕捉更多的光線與影像數據，優化影片的亮度與細節。此外，S22 Ultra鏡頭升級配備超清晰玻璃，有助於拍出無耀光、更流暢清晰的夜間影片。而借助自動取景攝影功能，不論單人或10人同時入鏡，皆可確保被攝主體維持在取景框內。

▲▼ 三星「玩轉夜世界」徵件開跑！拍下夜晚城市精彩瞬間　首獎Galaxy S22 Ultra 。（圖／翻攝自三星官網）

▲首獎可獲Galaxy S22 Ultra，激勵人心！（圖／翻攝自三星官網)
參加「玩轉夜視界 讓世界見識你的視界」►►►

活動辦法請見三星粉絲團貼文 ►►►

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