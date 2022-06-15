稀有空照圖、航拍機首亮相！空軍三重一村「俯瞰空照圖特展」倒數

▲新北空軍三重一村展出「俯瞰空照圖特展」進入倒數，珍貴航拍相機首度亮相。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

新北空軍三重一村現正展出的「俯瞰空照圖特展」進入倒數，展出全台首度亮相的珍貴航拍相機、稀有巨型空照圖，還有少見的空照底片判讀儀器等，展覽將至6月30日止，民眾參加並填寫線上趣味學習單，還有機會抽到限量復古茄芷袋和手擲飛機。

走進位於13號眷舍的展場，映入眼簾的是巨型空照圖，彷彿整個大台北就在腳下，而一旁熟悉的街景，則是日治時期日軍砲陣地的布局。展場中播放介紹空軍偵照簡史的影片，可快速瞭解空軍偵照的歷史沿革，還有值得讓人爭相一睹的珍貴航拍專用相機和飛行夾克、頭盔等收藏。

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▲巨型空照圖，彷彿整個大台北就在腳下。（圖／新北市文化局）

另展出全台首度亮相的3台航拍相機F-8、K-17C、K-20，其中低空航拍相機K-20全球僅1萬5千台，同機款更拍攝過二戰時期廣島核爆的歷史畫面。

新北市文化局表示，空軍三重一村為目前雙北唯一保存最完善的防砲陣地，「俯瞰空照圖特展」為全台首檔砲陣地特展，這次首度與中央研究院、空軍司令部、農林航空測量所共同合作策劃，透過展覽可以瞭解大台北地貌的變遷及防砲陣地的歷史。

除了參觀展示的文物外，現場也有互動體驗活動，像是可以化身為空拍攝影師，取沙包體驗手拿沉重的攝影機。而看完展覽、玩完遊戲，填寫線上趣味學習單，測驗自己是否成為新一代空照圖大師，只要在6月30日前完成填寫，就能抽限量復古茄芷袋和手擲飛機，得獎名單於7月1日公布。