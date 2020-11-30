百歲飛官看空軍展　重溫戰時砲陣地氛圍

▲空軍英雄金英在知名演員兒子金士傑的陪同下，與老戰友洪奇偉遺孀李家驤一同觀展。（圖／新北市文化局提供）

生活中心／台北報導

新北市文化局與空軍司令部共同合作策畫「空軍與三重一村的榮光歲月」特展，展示空軍自創建以來，篳路藍縷的艱辛過程、抗戰的英烈事蹟，並陳列多項自民國19年以來珍貴的空軍相關文物。28日高齡105歲的空軍英雄金英，是碩果僅存幾位的抗戰親歷者，於空軍建軍百年前夕，在知名演員兒子金士傑的陪同下，與老戰友洪奇偉遺孀李家驤，一同現身空軍三重一村觀展，回味眷村及當年駕駛飛機受到防砲陣地保護的過往點滴。

空軍官校第8期畢業的金英，為現今兩岸華人最資深飛行員，育有3男2女，次子為「臺灣默劇大師」金士傑。戰後與同期飛官洪奇偉，約定一期一會，在洪奇偉去世後，則由遺孀李家驤代表赴約，於空軍建軍百年的這一年，選定在空軍三重一村敘舊，除觀展外，也參觀園區內防砲陣地及地下甬道，一起回味眷村及當年駕駛飛機受到防砲陣地保護的過往點滴。而著名戲劇《一把青》，劇中飛機低飛火車站追火車的畫面，正是改編自飛官洪奇偉與遺孀李家驤相遇的故事。

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▲《一把青》劇照－飛機衝火車。（圖／公視提供）

▲空軍英雄金英與老戰友洪奇偉遺孀李家驤一年一度相見歡。（圖／新北市文化局提供）

新北市文化局表示，本特展選在空軍三重一村14號眷舍，原是朱楚雲將軍宅。走入紅門，進入眼簾的是大型展覽意象海報牆及一整排威風凜凜的軍國旗，展間裡規劃有「草創時期」、「建軍時期」、「抗戰時期」及「空軍的現在」等珍貴展品，還有與一村息息相關的防砲部隊歷史及文物展示。

「空軍與三重一村的榮光歲月特展」因廣受熱列迴響，新北市文化局特地將展期延長至明（110）年2月28日，期待能有更多民眾能夠參與。本特展也開放校園團體導覽預約，人數達10人以上即可申請，更多詳情請上空軍三重一村網站及FB粉絲團查詢。