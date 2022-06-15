扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

▲ 河南部分村鎮儲戶抗議無法領錢，疑似被懲罰「健康碼轉紅」 。（圖／翻攝 俠客島）

記者任以芳／綜合報導

大陸堅持「清零」政策，多地甚至發生「濫用職權」給紅碼阻礙通行。河南有些村鎮銀行出問題不解決，還故意發紅碼給儲蓄戶，引起當地民眾抗議，認為事件「一碼歸一碼」，離譜行為連大陸官媒俠客島今（15日）也發文批評，「不知是哪個天才想出來的主意，這種明顯有違常識、法治、公理的操作，怎麽就能堂而皇之地施行。」

舉了解，今年河南有幾家村鎮銀行發生網路作業問題，儲戶通過線上等方式，無法提存在銀行的存款，由於涉案金額不小，不少村民去鄭州相關單位申訴，還有一些根本沒出門的相關儲戶，集體發現自己的「健康碼變紅」。

更離譜的是，小老百姓求助無門。鄭州衛生健康熱線回應一位儲戶稱，「像您這個村鎮銀行的問題，我們這邊已經接到了很多市民的電話，我們這邊是沒辦法解決的，我們不太清楚是哪個部門進行的賦碼，如果有問題可以直接到國務院平台投訴。」

對此，大陸官媒俠客島發文痛批，質疑這些村民、儲戶被賦紅碼意味著出行將極為受限，公共場所、公共交通坐不了。但被賦紅碼本身基本就是集中隔離、居家隔離的專用，怎麼會用在其他方面。

▲河南村鎮銀行疑似違法，用「紅碼」推延，阻止無法取錢的儲戶申訴 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該文繼續批評，更離奇的是，這次儲戶賦紅碼非常之「精準」，同行去鄭州的，只要不是這幾家村鎮銀行的儲戶，健康碼就還是綠的；變紅的只有相關儲戶。

文章指出，這些儲戶不是確診、密接、次密接，也不是境外返回或有高風險地區暴露史，莫名其妙的變成紅碼，難免讓人質疑是以「疫情防控」之名，行「處理維權」之實，故意把問題延後、推遲。疫情防控措施被隨意用於「社會治理」或「維穩」目的，不管是哪個部門、哪些人授意，都應被嚴肅追究責任。

文章也強調，基本的道理「一碼歸一碼」。儲戶維權的事，應當交由相關職能部門處置，金融專業案件涉及利益大，更需詳細審慎調查處理。此前央行、銀保監會就此事回應稱，責成河南銀保監局和人民銀行鄭州中心支行「切實履行屬地監管職責，密切配合地方黨委政府和相關部門穩妥處置」，公安部門也已立案調查。

據大陸媒體報導，此案可能存在民企通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪的情況。