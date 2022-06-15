　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

▲▼ 河南部分村鎮儲戶抗議無法領錢，健康碼轉紅 。（圖／翻攝 俠客島）

▲ 河南部分村鎮儲戶抗議無法領錢，疑似被懲罰「健康碼轉紅」 。（圖／翻攝 俠客島）

記者任以芳／綜合報導

大陸堅持「清零」政策，多地甚至發生「濫用職權」給紅碼阻礙通行。河南有些村鎮銀行出問題不解決，還故意發紅碼給儲蓄戶，引起當地民眾抗議，認為事件「一碼歸一碼」，離譜行為連大陸官媒俠客島今（15日）也發文批評，「不知是哪個天才想出來的主意，這種明顯有違常識、法治、公理的操作，怎麽就能堂而皇之地施行。」

舉了解，今年河南有幾家村鎮銀行發生網路作業問題，儲戶通過線上等方式，無法提存在銀行的存款，由於涉案金額不小，不少村民去鄭州相關單位申訴，還有一些根本沒出門的相關儲戶，集體發現自己的「健康碼變紅」。

更離譜的是，小老百姓求助無門。鄭州衛生健康熱線回應一位儲戶稱，「像您這個村鎮銀行的問題，我們這邊已經接到了很多市民的電話，我們這邊是沒辦法解決的，我們不太清楚是哪個部門進行的賦碼，如果有問題可以直接到國務院平台投訴。」

對此，大陸官媒俠客島發文痛批，質疑這些村民、儲戶被賦紅碼意味著出行將極為受限，公共場所、公共交通坐不了。但被賦紅碼本身基本就是集中隔離、居家隔離的專用，怎麼會用在其他方面。

▲65名留學生遭詐騙，總金額高達170萬人民幣 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲河南村鎮銀行疑似違法，用「紅碼」推延，阻止無法取錢的儲戶申訴 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該文繼續批評，更離奇的是，這次儲戶賦紅碼非常之「精準」，同行去鄭州的，只要不是這幾家村鎮銀行的儲戶，健康碼就還是綠的；變紅的只有相關儲戶。

文章指出，這些儲戶不是確診、密接、次密接，也不是境外返回或有高風險地區暴露史，莫名其妙的變成紅碼，難免讓人質疑是以「疫情防控」之名，行「處理維權」之實，故意把問題延後、推遲。疫情防控措施被隨意用於「社會治理」或「維穩」目的，不管是哪個部門、哪些人授意，都應被嚴肅追究責任。

文章也強調，基本的道理「一碼歸一碼」。儲戶維權的事，應當交由相關職能部門處置，金融專業案件涉及利益大，更需詳細審慎調查處理。此前央行、銀保監會就此事回應稱，責成河南銀保監局和人民銀行鄭州中心支行「切實履行屬地監管職責，密切配合地方黨委政府和相關部門穩妥處置」，公安部門也已立案調查。

據大陸媒體報導，此案可能存在民企通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪的情況。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
兒子長太不像！他掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩
《哆啦A夢》胖虎宣布出道　8月推出個人專輯
普悠瑪翻覆！司機員稱「有受訓沒考試」　台鐵發聲了
貓遭飼主吊起來摔！躲車底被拖出來「掛空中甩」　殘忍畫面曝
18萬人瘋抽籤！「這1檔新股」沒賣下場超慘
IG爆慘烈災情「限動滑不完」　解決方法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

陸官媒列7重點解析美中會晤！「台灣問題」單列一點警告美國

「不怕閻王的人」被執行死刑　攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

浙江楊梅出口杜拜「土豪價」一顆264元　採摘2天內「新鮮」送達

15歲少女抗癌7年病逝！臨死前「堅持捐遺體」救別人　媽含淚簽字

結婚6年「鬧200次離婚」！尪心死答應　妻當場嚇傻急喊：開玩笑的

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

陸官媒列7重點解析美中會晤！「台灣問題」單列一點警告美國

「不怕閻王的人」被執行死刑　攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

浙江楊梅出口杜拜「土豪價」一顆264元　採摘2天內「新鮮」送達

15歲少女抗癌7年病逝！臨死前「堅持捐遺體」救別人　媽含淚簽字

結婚6年「鬧200次離婚」！尪心死答應　妻當場嚇傻急喊：開玩笑的

好消息！徐若熙不用開刀　下半季末有望復出

每週「入境限2.5萬人」不夠賣！訂位數爆量　交通部籲鬆綁限制

防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施　2年連續提6次了　

台電被陰了！高雄百貨開張3周就停電　扯「台電供應問題」被打臉

後備軍人教召「第5次起有獎金」　國防部：發放5000元

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶！　1屍2命慘死家中

賴智垣相隔600多天重返一軍　昨晚想了好多事

15%民眾有「白袍高血壓！」醫示警：死亡率多3成　恐增心肌梗塞風險

三寶姨大鬧彰化街頭！　地下道前鬼切迴轉「逆向擋車陣」嚇壞人

訪問中途突牽手？！湯唯嚇到朴海日　南韓網友笑翻：歐逆好可愛

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

大陸熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

台灣水產品驗出陽性！暫停接受輸入一週

女咬毒花拍照隔天送醫！網驚呆

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

女大生圖書館被下催情藥！嫌犯為高材生學長

1個月嬰發燒醫院拒收隔天慘死　爸媽竟得扛主要責任

流浪狗仔越養越怪　長不大爪如熊掌

6年鬧200次離婚！尪心死答應　她當場嚇傻

15歲少女抗癌7年病逝！臨死前堅持捐遺體救別人

搭訕別人女友一起去開房！他被反殺下秒倒地猝死

「不怕閻王的人」被執行死刑 攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

妳的腿很好看！ 又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

誰幹的？女大生咖啡被下春藥

小龍馬蘑菇頭髮型爆紅！保育員：瀏海太長會遮眼睛

更多熱門

相關新聞

醫護民眾都來蹲馬步！ 單價20萬PCR採樣屋設計不良挨批

醫護民眾都來蹲馬步！ 單價20萬PCR採樣屋設計不良挨批

大陸河南省執行常態「核酸生活圈」，民眾每48小時須完成一次PCR（核酸檢測），官方也在各城布點新式「核酸採樣屋」，以方便民眾就近採檢。不過，這個一座單價近5萬人民幣（約20萬元新台幣）的核酸採樣屋近日遭民眾瘋狂吐槽，不僅檢測人員須半蹲在椅子上才便於檢測，連民眾也要「蹲馬步」才能配合實施，引起外界關注。

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單 粗估一年花費2580億元

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單 粗估一年花費2580億元

陸上百名小學生「這器官」流血

陸上百名小學生「這器官」流血

河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億

河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億

鄭州全城管控前居民衝超市囤物資 「超前部署」半頭豬直接搬上車

鄭州全城管控前居民衝超市囤物資 「超前部署」半頭豬直接搬上車

關鍵字：

紅碼河南

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

快訊／今增143人死亡！本土+68939

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

今本土+68939例！2縣市破萬

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面