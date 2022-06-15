學生單日+6050！確診總數逾29.6萬　全台4107所園校停課

▲疫情有趨緩跡象，但今天全台仍有超過4千所學校停課。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（15日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增6050例確診，除4例為境外生，其餘6046例為本土學生，學生累計確診總數突破29.6萬例，而光是國小學生就超過10.8萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共4107所園校停課，比昨天減少53所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為29萬6071例，較昨天新增6050例，其中6046例為本土學生，也讓本土生確診總數來到29萬5375例，而本土生新增6046例確診，包括大專校院新增685例、高中859例、國中756例、小學生2477例、幼兒園1269例；境外生今天新增4確診案例，累計確診總數來到696例。

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▲今天校園新增6050例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、4107所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天減少53所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3092所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少18所，包含幼兒園1146所、國小1318校、國中 351校、高級中等學校152校、大專校院125校；另有1015所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天減少35所，含幼兒園353所、國小 308校、國中175校、高級中等學校 158校、大專校院21校。