強化台東義消火搶救災力！　38義消用汗水淚水拼得火搶班證照

▲38位義消用汗水及淚水拼得火搶班證照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣義消人員是救災工作不可或缺的一部分，為了提升義消在火場中能夠有專業的技能排除一切危難，台東義勇消防總隊規畫為期10天的義消火災搶救訓練班，自111年3月19日開始進行8天縣內義消火搶訓練，及於6月13、14日至南投竹山訓練中心接受最終試煉「閃燃櫃」等2天實火搶救訓練，今年計有36名男性義消及2位巾幗不讓鬚眉的女性義消，即使在疫情下仍不畏辛勞，順利取得義消火搶班證照。



▲38位義消用汗水及淚水拼得火搶班證照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局說明，台東縣義消自3月19日開始由消防局專業教官以分梯分組操作方式展開縣內火搶訓練，傳授火場開門程序、義消自救及救人、火場水壓控制原理及閃燃防制等課程，6月13、14日則前往南投訓練中心以實火方式模擬真實火場，第1天安排空氣呼吸器耗氧測試及13項火搶技能，讓考生實實在在體驗到在火場中進行重度工作的辛苦之處，而第2天則是重頭戲「閃燃櫃」體驗，一旦發生「閃燃」現象，不論民眾或消防人員都將遭受嚴重的生命威脅，所以，此次義消火搶班，除了滅火技能外，更讓義消弟兄在閃燃櫃中著整套消防衣、帽鞋體驗從火災初期，到全面燃燒後，高溫達700度的火災現場，透過在封閉空間，進一步了解火場的各種變化，模擬閃燃發生時的溫度。

▲38位義消用汗水及淚水拼得火搶班證照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局指出，火搶班訓練過程艱辛，各項體能、技能，甚至是全副武裝(穿著消防衣帽鞋，背負空氣呼吸器約20公斤)進出模擬火場的挑戰，教官團不分性別，一視同仁，36位男性義消及2位義消女嬌娃均全部進入嚴苛的火災訓練現場，感受火場真實的高溫及危險，在高溫以及臨界體能的化學反應，淚水還是汗水已分不清。

消防局進一步說明，未來會持續強化義消火搶救災戰力，義消弟兄及姊妹通過義消火災搶救班，絕對能大幅提升台東縣消防局救災效能及確保縣民生命財產安全！