罕見0人錄取！台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

▲台灣首府大學今年申請入學，分發率創下罕見的「0%」。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學在上月17日傳出將向教育部申請停招消息，上週三（8日）又正式被教育部列為專輔學校，由於負面消息頻傳，大學甄選會在今（15日）公布的大學申請入學統一分發結果，台首大預計招收24人，原本有140人次報名，最後無人參與分發，分發率（獲分發人數／總報名人數）為「0%」，寫下首見紀錄，招生名額使用率也是「0%」，追平107學年紀錄。

台首大在上月17日傳出將向教育部申請停招消息，引發師生不滿，加上董事會未在期限內完成捐資，上週三已經正式被教育部列為專輔學校，而負面新聞頻傳，也反應在今年申請入學招生上。

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根據大學甄選會在今天公布的大學申請入學統一分發結果，全台154所參與學校當中，共有1萬294個缺額，比去年大增4029個，增幅超過6成，創下4年來新高，連台大缺額也有176人。

其中台首大今年預計招收24人，原本有140人次報名，最後無人參與分發，分發率及招生名額使用率寫下罕見的「0%」，也比去年25.64%還低，追平台北基督學院在107學年招生1人，無人報名、使用率為0%的紀錄；而根據甄選會104學年到111學年發布資料，台首大從104學年到去年為止，除107學年使用率為10.84%，其餘學年都在23%到37％之間

不過，若以分發率（獲分發人數／總報名人數）來計算，今年台首大還有140人次報名，但台首大分發率為「0%」，寫下這8年來唯一的新低記錄；不願具名教育官員私下透露，不管是現在申請入學或過去個人申請管道，印象中真的沒看過分發率為0％的學校，實際原因可能要問學校或考生才知道。