抗疫辛苦了！　醫護憑證件爽吃「個人比薩第2件5折」

▲必勝客挺醫護推限定優惠 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內本土疫情大爆發，全台醫護人員更加辛苦，為向第一線醫護致敬，人氣速食店「必勝客」祭出限時「醫護特別優惠」，即日起只要憑相關證件至全門市即可享「個人比薩任一口味第2件5折吃」。除醫護專屬優惠外，漢堡王近日也有全新「激省優惠券」，有買1送1、百元套餐等吃。

▲醫護人員凡憑醫護名牌或胸章等證件即享專屬優惠。

必勝客今年「你防疫我挺你」推出「醫護特別優惠」，即日起至7月19日凡憑醫護名牌或胸章等任何相關證件至全台任一門市，即可享有「單點外帶個人比薩不限口味第2件半價吃」，包括超澎派超級總匯或人氣和風章魚燒等通通一次滿足，就是要為辛苦的醫護人員們加油打氣。

▲漢堡王最新激省優惠券爽吃到6月30日。

除了醫護專屬優惠外，漢堡王至6月30日也有全民爽嗑「激省優惠券」等吃，一共有6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2456元，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

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