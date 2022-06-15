　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

抗疫辛苦了！　醫護憑證件爽吃「個人比薩第2件5折」

▲▼必勝客推「醫護特別優惠」，全台醫護憑證件可享單點外帶個人比薩第2件半價吃 。（圖／業者提供）

▲必勝客挺醫護推限定優惠 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內本土疫情大爆發，全台醫護人員更加辛苦，為向第一線醫護致敬，人氣速食店「必勝客」祭出限時「醫護特別優惠」，即日起只要憑相關證件至全門市即可享「個人比薩任一口味第2件5折吃」。除醫護專屬優惠外，漢堡王近日也有全新「激省優惠券」，有買1送1、百元套餐等吃。

▲▼必勝客推「醫護特別優惠」，全台醫護憑證件可享單點外帶個人比薩第2件半價吃 。（圖／業者提供）

▲醫護人員凡憑醫護名牌或胸章等證件即享專屬優惠。

必勝客今年「你防疫我挺你」推出「醫護特別優惠」，即日起至7月19日凡憑醫護名牌或胸章等任何相關證件至全台任一門市，即可享有「單點外帶個人比薩不限口味第2件半價吃」，包括超澎派超級總匯或人氣和風章魚燒等通通一次滿足，就是要為辛苦的醫護人員們加油打氣。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券爽吃到6月30日。

除了醫護專屬優惠外，漢堡王至6月30日也有全民爽嗑「激省優惠券」等吃，一共有6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2456元，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

【你可能也想看】

►先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►跟著喝準沒錯！外送最夯「10大手搖飲」出爐　品牌、飲料一次看

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？
罕見0人錄取！　這間大學申請「分發率0％」創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

抗疫辛苦了！　醫護憑證件爽吃「個人比薩第2件5折」

【廣編】聰明補充葉黃素　「樂敦V」獨家複方5合1護明好晰力

小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

你不知道的超商隱藏功能　亞太首創超商購卡10分鐘開通　送購物金再抽iPhone

喝咖啡更省了！超商「自備飲料杯」現省5元　6400家門市搶先上路

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗「4步驟」品味餐酒美學

超商喝得到「綠豆沙」了！加倍綿密濃郁太邪惡　限時嚐鮮價爽喝

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

抗疫辛苦了！　醫護憑證件爽吃「個人比薩第2件5折」

【廣編】聰明補充葉黃素　「樂敦V」獨家複方5合1護明好晰力

小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

你不知道的超商隱藏功能　亞太首創超商購卡10分鐘開通　送購物金再抽iPhone

喝咖啡更省了！超商「自備飲料杯」現省5元　6400家門市搶先上路

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗「4步驟」品味餐酒美學

超商喝得到「綠豆沙」了！加倍綿密濃郁太邪惡　限時嚐鮮價爽喝

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

工程師年薪250萬「揭背後壓力」淚：女兒不認識我！網1職業勸轉行

5月平板熱銷榜出爐！萬元出頭CP值機款最受歡迎

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

消費熱門新聞

超商限時2天指定美式、拿鐵買2送2

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

超商用「自備飲料杯現省5元」即起登場

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗

民調出爐九成網友點頭想買Dyson

夾雙層肉排！最新雙起士霸王堡來了

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

頂尖音響品牌首家旗艦店在大稻埕

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

更多熱門

相關新聞

小芋圓免費加！萬波楊枝甘露回來了

小芋圓免費加！萬波楊枝甘露回來了

芒果控快衝了！人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」的「楊枝甘露」終於回來了，今年同樣選用愛文芒果製成，搭配西米露、紅葡萄柚肉、椰漿等經典配料，每一口都超滿足，加碼喝全新「玉凍芒果露」，芒果結合碧螺春綠茶，還吸得到滑順愛玉凍，通通不能放過，即日起正式開喝。

超狂爆料芋頭手搖杯連3天買1送1

超狂爆料芋頭手搖杯連3天買1送1

「漢堡王說他要來」谷歌地圖驚現員林新地標　在地人證實

「漢堡王說他要來」谷歌地圖驚現員林新地標　在地人證實

關鍵字：

美食情報必勝客漢堡王醫護

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面