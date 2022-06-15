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社會 社會焦點 保障人權

關心朋友案件被擋派出所門外　他怒譙警三字經...下場慘曝

▲▼龍華所糾紛 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子等人與員警發生衝突。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（24歲）昨天晚間11時許，到鼓山分局龍華所關心一件和解案，所方考量疫情期間不宜過多人員進入，協調由當事人進入即可，加上黃男等人車輛不僅併排還紅線違停，於是要求其他人先行離開，沒想到黃男突然暴走，用三字經辱罵周姓員警，同行友人也上前「關心」，場面一度混亂，警方出動10多人強勢執法，噴辣椒水、持警棍當場逮人，並將黃男依妨害公務、公然侮辱等罪嫌送辦。

▲▼龍華所糾紛 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方強勢逮人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，黃姓男子是幫一名女性友人，到派出所關心一件機車侵占案件，對方也來了好幾個人，考量疫情也避免事態複雜，所方協調只讓當事人進所，加上雙方人馬開了好幾台車停在派出所前的中華路上，不但併排還停在紅線上，周姓員警於是上前請其他人先行離開。

這時，黃男突然暴走，用三字經辱罵員警，員警上前準備逮捕時，黃男同行的3、4名友人無法接受，也一擁而上，有人叫囂，有人喊「警察打人」，場面一度混亂，派出所員警為避免事態擴大，立即噴灑辣椒水並持警棍強勢執法，喝令與案情無關之人離去，當場逮捕黃男並依妨害公務及公然侮辱罪嫌送辦。

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派出所關心和解不得其門而入譙警三字經

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