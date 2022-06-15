砸壞魯夫模型　老公出10題海賊王考卷：及格就原諒妳！千人被考倒

▲人妻摔壞老公的魯夫模型。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



記者崔子柔／綜合報導

日本超人氣動漫《ONE PIECE》（航海王，又譯海賊王）在台灣也有眾多狂熱粉絲，近日一名人妻打掃時，不小心將老公收藏的魯夫模型摔壞，而老公列出十道海賊王考題，稱若及格就原諒她，而她一看竟一題都答不出來。

原PO昨（14）日在臉書社團「匿名公社」發文表示，老公知道模型被摔壞後非常生氣，後來自己出了一張海賊王考卷，說及格就原諒她，但如果不及格就要負責修好模型，原PO還自信地說「海賊王我都有看，一定沒問題的」。

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結果她一看考題，竟連一題都答不出來，題目為下：

ㄧ、海賊王和之國的間諜叫什麼？

二、王下七武海又被稱為什麼？

三、娜美二年後的三圍多少？

四、革命軍如何稱呼羅賓？

五、布魯克作為草帽海賊團成員，第一場戰鬥使用什麼招式？

六、千陽號上的廚房冰箱密碼是多少？

七、錦衛門怎麼稱呼羅賓的？

八、娜美使用過的最強招式是哪一招？

九、青雉的座右銘是什麼？

十、喬巴曾用一萬貝里請魯夫吃了什麼東西？

文章吸引超過千人按讚，不少網友也被這份題目考倒，紛紛留言表示，「抱歉我一題都不會」、「雖然我愛看，但我也一題都答不出來」、「我會拿起來再摔一次」、「我都有看，但也都真的沒去記這些東西」。

▲眾多網友被考倒。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



原PO最後附上老公給的答案：

1、傳次郎

2、政府的走狗

3、98、58、88

4、革命燈火

5、催眠曲輪舞

6、7326

7、花魁

8、幸福一擊

9、懶惰到極點的正義

10、水水糖