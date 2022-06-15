最後一波梅雨開炸！午後「雨更猛熱區」出爐　連轟2天才放晴

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到梅雨鋒面影響，各地降雨機率較高，中部以北到宜蘭地區雨勢較明顯，午後可能出現局部大雨，週五鋒面逐漸遠離，轉為典型夏季天氣，降雨改以午後雷陣雨為主，氣溫也會較為炎熱。

▲今天西半部降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員官欣平表示，今日天氣最不穩定的地方落在中部以北到宜蘭，南台灣也有零星降雨，今日會有一波波水氣移入導致降雨，因海峽雲系發展旺盛，馬祖要嚴防劇烈天氣。

▲▼今明兩日鋒面影響降雨範圍廣。（圖／氣象局）

今日降雨範圍較廣，集中在西半部及東北部，下午過後各地山區、東北部、花蓮、中部以北都有雨，且雨勢會增強，不會今日仍有雨停的空檔，不會整天下雨下不停，入夜後降雨緩和，明日天氣類似，早上會再出現一波波雨勢。

週五後鋒面遠離，太平洋高壓增強，週末降雨範圍集中在東南部、南台灣，其他地區都是多雲到晴，午後各地山區、北部、東北部可能有雷陣雨，西半部高溫33到34度。下週二後降雨範圍更縮減，只有恆春半島、較南端的南台灣才有零星降雨。

官欣平表示，目前已接近梅雨季尾聲，梅雨鋒面的影響範圍逐漸往北推移，改影響華中一帶地區，若依照此趨勢發展，此波鋒面就是梅雨季最後一道鋒面，之後就將是颱風季登場。

▲▼氣象局預報員官欣平說明。（圖／翻攝氣象局直播）