　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後一波梅雨開炸！午後「雨更猛熱區」出爐　連轟2天才放晴

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到梅雨鋒面影響，各地降雨機率較高，中部以北到宜蘭地區雨勢較明顯，午後可能出現局部大雨，週五鋒面逐漸遠離，轉為典型夏季天氣，降雨改以午後雷陣雨為主，氣溫也會較為炎熱。

▲▼天氣,行人,路人,口罩,流感,防疫,過馬路,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,溼冷,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天西半部降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員官欣平表示，今日天氣最不穩定的地方落在中部以北到宜蘭，南台灣也有零星降雨，今日會有一波波水氣移入導致降雨，因海峽雲系發展旺盛，馬祖要嚴防劇烈天氣。

▲▼今明兩日鋒面影響降雨範圍廣。（圖／氣象局）

▲▼今明兩日鋒面影響降雨範圍廣。（圖／氣象局）

▲▼今明兩日鋒面影響降雨範圍廣。（圖／氣象局）

今日降雨範圍較廣，集中在西半部及東北部，下午過後各地山區、東北部、花蓮、中部以北都有雨，且雨勢會增強，不會今日仍有雨停的空檔，不會整天下雨下不停，入夜後降雨緩和，明日天氣類似，早上會再出現一波波雨勢。

週五後鋒面遠離，太平洋高壓增強，週末降雨範圍集中在東南部、南台灣，其他地區都是多雲到晴，午後各地山區、北部、東北部可能有雷陣雨，西半部高溫33到34度。下週二後降雨範圍更縮減，只有恆春半島、較南端的南台灣才有零星降雨。

官欣平表示，目前已接近梅雨季尾聲，梅雨鋒面的影響範圍逐漸往北推移，改影響華中一帶地區，若依照此趨勢發展，此波鋒面就是梅雨季最後一道鋒面，之後就將是颱風季登場。

▲▼氣象局預報員官欣平6/15說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局預報員官欣平說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局預報員官欣平6/15說明。（圖／翻攝氣象局直播）

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
台灣白帶魚「陸驗出新冠陽性」禁輸入！　農委會回應了
WiFi讓iPhone超耗電？　網搖頭「2狀況」才關
警盤查女大生「為何穿那麼清涼」！　下場慘曝
小鐘爆「鮪魚錄影遲到2小時」！　睡過頭讓戲劇一姐乾等
BTS休團全哭了！　悲認：感到迷惘厭倦
抗BA.5不靠無敵星星！　醫曝1招「大量減災」
道路淹水「電動車可以衝過去嗎」？　馬斯克解答

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

「日本大學迎新」震撼台大生　他直擊1幕傻住：都這麼淫亂嗎？

「你的心好嗎？」　無國界醫生為離家路上的兒童提供心理健康照護

全台高峰已過！學者估：6月底重症死亡數「將小於50人」

「台灣絕對有權力⋯」台德文化部長首次會談　李永得訪歐重大突破

不只C！邱淑媞驚「台灣可能已出現MIS-A」曝6大症狀：好發年輕男性

基中清寒生錄取東華大學！校方成立「助學專戶」、生活無虞

最後一波梅雨開炸！午後「雨更猛熱區」出爐　連轟2天才放晴

阿公還沒吃完「阿嬤已摺好衛生紙在等」　他一句話感動7千人

抗BA.5不靠無敵星星！醫曝1招「大量減災」　陽性率降超快

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

「日本大學迎新」震撼台大生　他直擊1幕傻住：都這麼淫亂嗎？

「你的心好嗎？」　無國界醫生為離家路上的兒童提供心理健康照護

全台高峰已過！學者估：6月底重症死亡數「將小於50人」

「台灣絕對有權力⋯」台德文化部長首次會談　李永得訪歐重大突破

不只C！邱淑媞驚「台灣可能已出現MIS-A」曝6大症狀：好發年輕男性

基中清寒生錄取東華大學！校方成立「助學專戶」、生活無虞

最後一波梅雨開炸！午後「雨更猛熱區」出爐　連轟2天才放晴

阿公還沒吃完「阿嬤已摺好衛生紙在等」　他一句話感動7千人

抗BA.5不靠無敵星星！醫曝1招「大量減災」　陽性率降超快

疫情也燒到高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

勇士阿庫納轟全壘打「拋粉」慶祝　詹皇轉推：我愛這小子

玉兔換掉招牌髮型！ 罕見剪「空氣短瀏海」網驚艷：看不出36歲了

裸男躺西本願寺公園尻槍　曝詭異理由...性愛片遭瘋傳心靈受創

可惡畫面曝光！國中妹補習回家　機車男2度衝撞...還伸腳猛踹

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

補助7／15上路+免三劑令！業者信心增「不擔心國門開就沒人」原因曝

高市賣地全壘打進帳22億　信義每坪70.9萬拿下最熱地段

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

更多熱門

相關新聞

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

鋒面接近中！氣象專家吳德榮表示，今天（15日）滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；今、周四影響的滯留鋒，應是今年梅雨季的最後一波。

梅雨鋒面明又來了！雨彈連炸2天

梅雨鋒面明又來了！雨彈連炸2天

梅雨鋒面明逼近　降雨熱區出爐

梅雨鋒面明逼近　降雨熱區出爐

梅雨彈這天開炸！1圖看雨區變化

梅雨彈這天開炸！1圖看雨區變化

今年最後一波梅雨鋒面　這天抵台

今年最後一波梅雨鋒面　這天抵台

關鍵字：

下雨雷雨梅雨

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面