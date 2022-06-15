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最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

（圖／氣象局）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面接近中！氣象專家吳德榮表示，今天（15日）滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；今、周四影響的滯留鋒，應是今年梅雨季的最後一波。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周四鋒面在北部海面以及西南風影響，天氣比較不穩定，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中午後中部以北、東北部、東部和南部山區有局部大雨發生機率。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周五到下周一偏南風，各地多雲到晴為主，午後有局部雷陣雨，範圍以山區為主，每天不一樣；而中南部和東南部可能有局部短暫陣雨或雷雨，不侷限在午後，但量值沒特別多；下周二各地多雲到晴，東南部偶有局部短暫雨，其他地區留意午後雷陣雨。

至於這是今年最後一波梅雨鋒面嗎？陳伊秀表示，目前預報還沒到6月底，也不排除還有沒有鋒面，但後期比較偏南風，鋒面是在比較北邊。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；周四局部地區仍有陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，周五至周日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多，天氣悶熱、大氣不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有局部陣雨或雷雨，仍屬梅雨季（5、6月）多雨的型態，應持續注意較大雨勢；下周一、下周二太平洋高壓偏弱，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，最新美國（GFS）模式未來15天的模擬顯示，南方氣團逐漸增強，滯留鋒北退至華南、華中一帶徘徊；今、周四影響的滯留鋒，應是今年梅雨季的最後一波。

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